Le geste tendre de Paul Rudd avec un fan victime de harcèlement

CÉLÉBRITÉS

L’acteur Marvel a été ému par l’histoire virale d’un enfant fan d’Ant-Man. Voyez comment il a réagi lorsqu’il a découvert que le petit garçon était victime d’intimidation à l’école.

© GettyPaul Rudd joue Ant-Man dans l’univers cinématographique Marvel.

La Univers cinématographique Marvel présente sur votre écran une myriade de super héros qui marquent nos cœurs. Et même si à première vue il ne s’agit que d’effets spéciaux et d’histoires fictives, derrière ces personnages se cachent des acteurs émus par ceux-ci. les fans qui vivent des moments très difficiles. C’est le cas de Paul Ruddl’interprète de L’homme fourmiqui a déploré l’histoire d’un enfant souffrant l’intimidation à l’école et lui a envoyé un cadeau spécial accompagné d’une lettre.

cassandre cavalierune femme du Colorado, a été sensibilisée lorsqu’elle a vu que son fils Brody, 12 ans, est revenu de l’école avec seulement quelques signatures dans son annuaire. Seuls deux camarades de classe et deux enseignants ont accepté de laisser quelques mots à l’élève de septième. Le garçon a laissé un message dans son propre album. « J’espère que tu te feras plus d’amis »a écrit Brody Ridder en serrant le cœur de sa famille.

La mère a partagé cette histoire sur les réseaux sociaux pour sensibiliser aux pressions que subissait son fils à l’école. L’histoire a vite tourné viral sur Facebook, atteignant même les yeux de Paul Rudd. L’acteur de Marvel Studios n’a pas hésité à contacter la famille pour organiser une appel vidéo par Facetime avec le petit et lui faire passer un bon moment. Ce n’est pas tout! De plus, il lui a donné ce que tout fan d’Ant-Man rêverait d’avoir chez lui.

Il s’agit de casque de super-héros avec une lettre manuscrite qui a touché les fans de la franchise. « Cher Brody, c’était super de te parler l’autre jour. Il est important de se rappeler que même quand la vie est dure, les choses s’améliorent. Il y a tellement de gens qui t’aiment et pensent que tu es le mec le plus cool, moi étant l’un d’entre eux ! J’ai hâte de voir toutes les choses incroyables que vous allez accomplir. ton ami paul», a écrit l’acteur.

Sur cette partie du costume qu’il utilise dans les films Ant-Man, il a signé : « A mon bon ami Brody pour quand il conquiert le monde ! ». Le geste de Rudd a non seulement signifié une grande joie pour le petit garçon et un geste précieux pour les fans de l’univers cinématographique Marvel, mais a également contribué à faire campagne contre intimidation qui pendant des années ont été promues par les familles qui souffrent le plus.

