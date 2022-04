Le geste tendre d’Anya Taylor-Joy avec une fan de 3 ans

célébrités

Anya Taylor-Joy est l’une des actrices les plus aimées d’Hollywood et son attitude se démarque toujours dans l’industrie. Mais maintenant, il est allé plus loin et a surpris un fan. Savoir pourquoi.

Avec son rôle principal dans pari de la reine, Série originale de Netflix, Anya Taylor Joy a acquis une renommée mondiale et un succès qui semble imparable. C’est parce que la bande était une sensation qui a traversé les frontières et son interprétation était inégalée. Et, malgré le fait que la jeune femme ait déjà récolté différents jobs tout au long de sa carrière, elle était le personnage de Beth Harmon celui qui l’a mise dans la position où elle se trouve aujourd’hui.

Encore, au-delà pari de la reine Oui Beth Harmon, Anya Taylor Joy Il a continué à montrer son talent dans différents projets. De plus, cela est venu la cataloguer comme l’une des artistes les plus importantes et les plus remarquables de sa génération. En tout cas, comme si cela ne suffisait pas, ce qui ressort le plus de l’actrice, c’est l’attitude qu’elle a toujours à la fois devant les caméras et envers ses fans.

Comme toutes les stars d’Hollywood, Anya Taylor Joy elle a dû payer le prix de la gloire et être chassée par des millions de personnes plus d’une fois. Mais, un autre des détails auxquels l’interprète a dû faire face lorsqu’il était connu dans le monde entier est se confondre avec d’autres personnalités ! Bien que, pour dire la vérité, cette fois, le protagoniste de pari de la reine a eu une douce anecdote avec une fan de trois ans qui l’a prise pour Elsa de Gelé.

Dans une récente interview avec la BBC, le journaliste et critique de cinéma Ali Plumb a déclaré à Joy : «Tu me rappelles un peu Elsa. Ce n’est pas que nous ayons besoin d’une action en direct de Gelémais cela semble être une question de temps”. À cela, elle a répondu et a surpris tout le monde lorsqu’elle a avoué qu’elle devait faire semblant d’être le personnage de disney faire plaisir à un bébé. « Tu sais ce qu’il y a de si mignon là-dedans ? Il y a des années, j’ai rencontré un réalisateur et il avait une fille de 3 ans qu’il aimait Gelé», a-t-il commencé par dire.

Puis, il a poursuivi : «Elle m’a demandé la permission de l’amener au bureau et que je fasse semblant d’être Elsa, pour faire tout le spectacle.”. Et, sans aucun doute, elle a accepté instantanément, mais la réunion ne s’est pas arrêtée là. « Elle était tellement excitée et à la fin de la journée, elle m’a demandé de faire de la magie. Je lui ai dit : ‘si tu veux que je le fasse, je le ferai’, mais il avait tellement peur qu’il a fini par répondre : ‘non, pas maintenant’. Il a vraiment cru qu’il allait geler l’endroit», a-t-il compté. Et, malgré le fait qu’à la fin cela se soit terminé par la peur, l’actrice a eu un geste digne d’applaudissements.

