«  Le génie est hors de la bouteille  »: la FM allemande promet 21 millions d’euros pour aider l’opposition biélorusse, «  les opprimés  »

L’Allemagne a mis de côté 21 millions d’euros (25,3 millions de dollars) dans le cadre de son nouveau «plan d’action» visant à soutenir l’opposition biélorusse, a déclaré le ministre des Affaires étrangères Heiko Maas lors d’une conférence improvisée en ligne pro-opposition.

Apparemment dans un effort pour consolider l’image de Berlin en tant que chef de file parmi les nations européennes parrainant des mouvements anti-gouvernementaux dans l’espace post-soviétique, Maas s’est adressée samedi à la soi-disant Conférence de solidarité biélorusse – un événement en ligne organisé par le Congrès mondial du Bélarus, un forum des diasporas expatriées biélorusses et des groupes de soutien de l’opposition.

«Le génie de la démocratie est sorti de sa bouteille. Il n’y a aucun moyen de le remettre en place, » Maas a déclaré dans un discours préenregistré, en promettant des millions d’euros en soutien à l’opposition biélorusse.

Le ministre allemand des Affaires étrangères était l’un des orateurs les plus hauts placés lors de l’événement qui a vu certains législateurs du Parlement européen et « experts » participer.

Le projet comprend des bourses allemandes pour les étudiants expulsés des universités biélorusses pour leurs activités de protestation ainsi qu’une aide pour «Médias indépendants» et «Aide psychologique» à ceux qui endurent « torture » aux mains des forces de l’ordre.

Berlin est également sur le point de mettre en place un mécanisme de suivi spécial pour collecter des preuves sur tous les auteurs présumés de violations des droits de l’homme en Biélorussie, a déclaré Maas en jurant que «Le jour viendra où ils seront tenus responsables.»

Il a particulièrement loué le « courage » de la figure de proue de l’opposition Svetlana Tikhanovskaya, qui était la rivale du président Alexandre Loukachenko lors des élections présidentielles d’août 2020. « Vous avez inspiré tant de gens en Biélorussie et ailleurs », a déclaré la ministre, s’adressant à la candidate unique, qui s’est enfuie en Lituanie quelques jours après le vote et s’est déclarée plus tard la dirigeante légitime de la Biélorussie – tout en assistant à des réunions avec divers responsables européens. Le ministre allemand a de nouveau assuré samedi à Tikhasnovskaya que «L’Allemagne et l’UE sont à vos côtés.»

Les plans de Berlin ont également été confirmés par la chancelière Angela Merkel, qui a entièrement consacré son dernier podcast vidéo à exprimer son soutien à l’opposition biélorusse. Le chancelier a critiqué les élections de l’année dernière en disant «Ils n’étaient ni démocratiques, ni justes ni transparents» tout en exprimant son admiration pour le «Résolution du mouvement démocratique biélorusse».

Merkel a assuré à l’opposition que l’UE «Traduira en justice les responsables de violations des droits humains.»

La Biélorussie a été, en août dernier, secouée par des manifestations de masse et des grèves, lorsque Loukachenko a remporté la victoire à sa sixième élection présidentielle depuis son entrée en fonction en 1994. L’opposition et de nombreux observateurs internationaux ont alors affirmé que le vote avait été truqué et que des centaines de milliers de personnes étaient descendues dans la rue et ont été accueillis par une réponse policière brutale, provoquant une condamnation furieuse de l’Occident. Les protestations continuent à ce jour, bien que plus modestes.

Loukachenko a rejeté toutes les accusations tout en qualifiant les organisateurs des foules de protestation soutenues par l’Occident «Marionnettes». Cependant, il s’est également engagé à se retirer de son poste le plus élevé une fois qu’une nouvelle Constitution biélorusse aura été ratifiée.

Le 2 octobre, l’UE a imposé des sanctions, notamment une interdiction de voyager et un gel des avoirs, à 40 Biélorusses qui, selon elle, étaient impliqués dans la répression et la falsification des élections. En janvier, la Biélorussie a également été privée de son droit de co-organiser le Championnat du monde masculin de l’IIHF 2021 à la suite de la pression des militants et des sponsors du tournoi.

L’atmosphère politique tendue n’a pas empêché l’UE de conclure des accords avec la Biélorussie. En octobre, il a été révélé que Minsk avait acheté 15 drones de surveillance avec près de 900 000 dollars de l’UE malgré la condamnation publique du gouvernement Loukachenko par Bruxelles.

