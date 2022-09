Le générateur d’images DALL-E d’OpenAI est désormais ouvert au public, les utilisateurs peuvent générer un « art de qualité » à l’aide de mots-clés

30 septembre 2022 12:13:08 IST

Bien que les termes « intelligence artificielle » et « apprentissage automatique » existent depuis des années, pour la plupart des gens qui n’ont pas d’intérêt particulier pour ces technologies, ce ne sont que des mots à la mode. Désormais, les gens auront la possibilité de voir par eux-mêmes à quel point ces outils technologiques peuvent être puissants, tout cela grâce à DALL-E, le générateur d’images d’OpenAI.

Jusqu’à présent, l’accès à l’outil de synthèse d’images d’OpenAI, DALL-E, n’était restreint que par un système d’invitation. Aujourd’hui, la plateforme a ouvert l’outil à tous. Cela signifie que n’importe qui peut s’inscrire et l’utiliser.

DALL-E est un modèle de synthèse d’images d’apprentissage en profondeur qui a été formé sur des centaines de millions d’images extraites d’Internet. Il utilise une technique appelée diffusion latente pour apprendre les associations entre les mots et les images. En conséquence, les utilisateurs de DALL-E peuvent saisir une description textuelle ou une invite textuelle et la voir rendue visuellement sous la forme d’une image de 1024 × 1024 pixels dans presque tous les styles artistiques choisis par l’utilisateur.

Outre la génération d’images à partir d’indices textuels, DALL-E comprend également une fonctionnalité appelée « Outpainting » qui vous permet de télécharger une image et d’étendre ses bordures à l’aide de la synthèse d’images. Vous pouvez également fusionner plusieurs photos en une seule en générant un pont visuel entre elles.

En avril de cette année, OpenAI a créé DALLE-2, qui a impressionné un public test de 200 chercheurs par sa capacité à générer des images quasi photoréalistes et à imiter les styles de divers artistes à travers les époques et les générations. Après une ouverture progressive à davantage d’utilisateurs et la mise en place d’un modèle de tarification en juillet, plus de 1,5 million d’utilisateurs dans le monde utilisent désormais DALL-E 2 pour créer plus de 2 millions d’images par jour, selon OpenAI.

DALL-E est un service commercial, et il comporte des limitations importantes. Les nouveaux utilisateurs obtiennent 50 crédits gratuits et vous pouvez acheter des crédits par groupes de 115 pour 15 € chacun. L’inscription nécessite de fournir un numéro de téléphone en plus d’autres informations. Les images générées avec DALL-E sont la propriété d’OpenAI, mais la société accorde aux utilisateurs des droits exclusifs pour « reproduire et afficher » leurs générations tant qu’elles respectent la politique de contenu.

