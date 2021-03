Le générateur d’identifiants Rockstar de Hannah Montana révèle votre nom de rockstar

En l’honneur du 15e anniversaire de Hannah Montana, vous pouvez maintenant découvrir votre nom Rockstar.

Yippee ki yay! Hannah Montana est de retour et elle vient de créer un générateur d’identifiants Rockstar pour que vous puissiez participer à tout le plaisir.

Hier (24 mars) a marqué 15 ans depuis que Hannah Montana a fait ses débuts sur Disney Channel en 2006. Pour célébrer l’occasion emblématique, Miley Cyrus a écrit une lettre émouvante sur tout ce que Hannah Montana signifie pour elle. Le compte Twitter officiel de Hannah Montana a également réagi au message de Miley en tweetant: « Ravi de vous entendre @MileyCyrus. Cela ne fait que dix ans. »

Si cela ne suffisait pas, des stars comme Joe Jonas, Emily Osment et Selena Gomez ont toutes reçu d’énormes compositions florales de Hannah Montana et le compte Instagram officiel de Hannah Montana a commencé à partager des publications Hannahversary. Pour couronner le tout, Hannah a également lancé un générateur d’identifiants Rockstar qui indique aux fans quel est leur nom de rockstar et c’est incroyable.

Comment connaître mon nom de rockstar Hannah Montana?



Hannah Montana lance le générateur d’identifiants Rockstar qui révèle votre nom Rockstar. Image: DISNEY CHANNEL / JOEL WARREN, Disney

Pour savoir quel est votre nom de rockstar, tout ce que vous avez à faire est de visiter le site Web du générateur d’identifiants Rockstar de Hannah. Le site vous donne alors un nom de rockstar qui rime un prénom avec un lieu tout comme Hannah Montana. Les plus populaires jusqu’à présent incluent Wynona Arizona, Savannah Louisiana, Erika America et Lucky Kentucky, mais les possibilités sont infinies.

OBTENEZ VOTRE ID HANNAH MONTANA ROCKSTAR ICI

Le générateur vous demande ensuite de soumettre votre anniversaire et une photo afin qu’il puisse créer votre propre identifiant Rockstar bleu, rose et scintillant. Naturellement, les fans vivent pour le générateur et les gens partagent les plus drôles en ligne. Mieux encore, Hannah en retweete également certaines. Voici quelques-uns des meilleurs à ce jour.

On ne sait actuellement pas si Hannah Montana a plus de plans pour son anniversaire, mais les fans espèrent un redémarrage, une réunion ou un concert de quelque sorte. Miley a également taquiné qu’elle jouerait à nouveau Hannah. S’adressant à Carolina avec Greg T dans la matinée en 2020, Miley a déclaré: « Je voudrais vraiment la ressusciter à un moment donné. »

Quel nom vous a donné le générateur d’identifiants Rockstar?

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂