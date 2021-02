Le géant japonais des médias Kadokawa Corporation forme une alliance avec Sony

Sony est enthousiasmé par son activité d’anime, car la société la considère comme un pilier potentiel pour aller de l’avant. Il a récemment acquis Crunchyroll, mais il possède déjà Funimation et Aniplex. Il n’est donc pas surprenant de voir le conglomérat médiatique Kadokawa Corporation s’associer au géant japonais pour «exploiter mutuellement les affaires, l’expertise et les autres forces de l’autre». CyberAgent, une société de publicité japonaise, a également conclu un accord d’aide aux jeux sur smartphone.

Une présentation des résultats financiers, telle que traduite par Gematsu, révèle que Kadokawa vise à tirer parti du partenariat pour «améliorer le développement et le déploiement de la propriété intellectuelle dans le domaine du jeu», «améliorer le déploiement dans le domaine de l’animation» et «utiliser efficacement les plates-formes et impliquer des initiatives de coopération» . Le rôle de Sony dans cette relation est d’aider à «la puissance d’expansion mondiale de l’animation et des jeux grand public». En conséquence, il a obtenu une participation de 1,93% dans l’entreprise.

Kadokawa pour former une alliance avec CyberAgent et Sony pour renforcer les activités de jeux et d’anime. Réfléchir aux efforts conjoints pour créer et développer des PI à l’échelle mondiale Faites glisser ci-dessous le rapport sur les résultats de Kadokawa. https://t.co/kXeifkao1g pic.twitter.com/5aIjxb7Vwu– Takashi Mochizuki (@ 6d6f636869) 4 février 2021

Kadokawa a le fabricant d’Elden Ring FromSoftware sous son égide, bien que la majorité de ses opérations concernent l’édition de livres, mangas, magazines et films. C’est une décision intéressante, cependant, et qui a probablement du sens avec Sony qui possède à ce stade plusieurs des principales plates-formes de distribution d’anime.