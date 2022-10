Le géant du jeu vidéo Nintendo aura son propre studio de cinéma

Nintendo

Le géant du jeu vidéo Nintendo lance officiellement sa société de production de films où il pourra porter ses franchises à succès sur grand écran.

Il y a quelque temps Nintendo a acquis la société de production de films et d’animation Photos de Dynamo et ils l’ont déjà mise au travail comme une partie importante de la marque puisqu’elle sera chargée de porter sur grand écran les histoires des personnages qui ont su conquérir des joueurs de différentes générations sur plusieurs décennies comme l’ont fait les franchises emblématiques . de Nintendo.

Photos de Dynamo a une bonne réputation dans l’industrie, surtout si l’on regarde son implication dans des titres comme Dragon Ball Super, One Piece, Resident Evil, Appleseed Oui évangélisation. De plus, la société est bien connue à travers l’anime. Yuri sur glace et quelques courts pour Pikmin ou le film Perce-oreille et la sorcière. Nintendo fait un bel investissement dans cette étude qui promet l’excellence à la hauteur du géant du jeu vidéo.

De nombreux personnages pouvant atteindre le cinéma

Photos Nintendo a de nombreuses franchises qui pourraient passer du monde des jeux vidéo au grand écran. Qui n’a pas rêvé d’un film ? Zelda? Il n’y en a sûrement pas quelques-uns qui ont fantasmé de voir Samus de métroïde dans les films. renard étoilé pourrait devenir l’aventure intergalactique avec les meilleures batailles dans l’espace. Donkey Kong, Kid Icare, Pokémon, F-Zero et jusqu’à coup de poing. Voir s’il n’y a pas de matériel!

Actuellement Nintendo a un projet à réaliser Les frères Mario. au grand écran dans un film d’animation qui marquera le retour du plombier le plus célèbre au cinéma. Dans ce cas, le film mettra en vedette les voix de Chris Pratt dans Mario, Anya Taylor-Joy dans Princess Peach, Charlie Day dans Luigi, Jack Black dans Bowser, Keegan-Michael Key dans Toad et Seth Rogen dans Donkey Kong. Le film est coproduit avec éclairage et sera présenté en première le 7 avril 2023.

Nintendo Ce n’est pas la première société de jeux vidéo à avoir son propre studio de cinéma. Un de ses plus grands concurrents, console de jeux sony, a également une entreprise chargée de donner vie aux histoires qui prennent vie sur ses consoles directement sur grand écran. De cette façon, nous avons déjà vu le film Inexploré où Tom Holland prête son corps au chasseur de trésor nathan drake. Ça va?

