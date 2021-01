Le géant chinois de la technologie Xiaomi poursuit le Pentagone et le Trésor américain, exigeant le retrait de la liste noire le liant à l’armée de Pékin

L’un des plus grands fabricants mondiaux de smartphones, le chinois Xiaomi, a déposé une plainte devant un tribunal américain, exhortant le gouvernement à le rayer d’une liste noire d’entreprises prétendument liées à l’armée chinoise tout en niant de tels liens.

Xiaomi a exigé qu’il soit retiré de la liste vendredi, disant à un tribunal de district de Washington, DC que la décision de le mettre là-bas était «Illégal et inconstitutionnel», . a rapporté. Il a insisté sur le fait qu’il n’avait aucun lien avec l’Armée populaire de libération, soulignant un «Nombre substantiel» des citoyens américains qui détiennent des participations importantes dans l’entreprise, les sociétés financières américaines constituant trois de ses 10 principaux investisseurs.

La société a été ajoutée à la liste noire avec huit autres entreprises le mois dernier dans les derniers jours de l’administration Donald Trump, qui a obligé tous les investisseurs américains à retirer leur argent des entreprises avant la date limite du 11 novembre 2021.

Adressée aux candidats du président américain Joe Biden pour diriger le Pentagone et le Trésor, Lloyd Austin et Janet Yellen, la plainte a également déclaré que l’interdiction d’investissement entraînerait «Préjudice immédiat et irréparable à Xiaomi.»

«Les relations stratégiques de l’entreprise avec les institutions financières américaines – essentielles pour que Xiaomi continue d’accéder au capital dont elle a besoin pour continuer à croître sur un marché hautement concurrentiel – seront considérablement affectées», le dossier du tribunal a dit.

«De plus, l’association publique de Xiaomi avec l’armée chinoise affectera considérablement la réputation de l’entreprise auprès des partenaires commerciaux et des consommateurs, causant des torts à la réputation qui ne peuvent être facilement quantifiés ou réparés.»

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂