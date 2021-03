Le gaz naturel des véhicules a évité 10000 tonnes d’émissions de CO2 en 2020

L’utilisation du gaz naturel véhiculaire au Portugal a permis d’éviter les émissions de dioxyde de carbone de plus de 10000 tonnes en 2020, selon Gasnam. Actuellement, plus d’un millier de véhicules propulsés par ce carburant alternatif sont en circulation.,

L’utilisation de gaz naturel véhiculaire a permis d’éviter l’émission de 10052 tonnes de dioxyde de carbone dans l’atmosphère en 2020 au Portugal, selon Gasnam (Association ibérique des transports durables), sur la base des données les plus récentes sur ce carburant dans les transports.

Le gaz naturel des véhicules a contribué à la réduction des gaz à effet de serre dans notre pays et à l’amélioration de la qualité de l’air.

Selon Gasnam, le courrier d’un millier de véhicules fonctionnant au gaz naturel est en circulation. Plus de la moitié (525) sont des bus urbains desservant des sociétés de transport de passagers telles que Carris, STCP, Transportes Urbanos de Braga et Transportes Coletivo do Barreiro, entre autres.

Mais ce n’est pas seulement dans le transport lourd de passagers que le gaz naturel véhiculaire prend de l’ampleur, mais aussi dans les marchandises, avec plus de 225 camions opérant sur le long-courrier dans les segments du fret général et de l’alimentation.

L’utilisation du gaz naturel pour les transports et la mobilité réduit immédiatement les émissions de dioxyde de carbone d’environ 20% par rapport aux carburants conventionnels.

Intégration de gaz renouvelables

Gasnam souligne que le gaz naturel véhiculaire permet l’intégration progressive de gaz renouvelables tels que le biométhane et l’hydrogène vert. Au niveau européen, le volume d’intégration dépasse déjà 17%, la Suède menant cette tendance avec plus de 94% de gaz renouvelables dans le secteur des transports.

Le Portugal suit également cette tendance. Après la publication du décret-loi 60/2020 du 17 août, les premières initiatives pour l’introduction du biométhane dans les réseaux de gaz naturel ont commencé à apparaître, permettant de contribuer à l’atteinte des objectifs de neutralité carbone et à une transition énergétique plus accélérée dans la mobilité. .

Le biométhane peut réduire les émissions de CO2 de 55%

Le mélange de 17% de gaz renouvelable dans le carburant d’origine fossile permet une réduction comprise entre 30% et 38% des émissions de dioxyde de carbone par rapport à l’utilisation d’essence ou de diesel, respectivement.

Le GNL est une alternative au transport

Gasnam soutient que la seule solution énergétique alternative viable dans le secteur des transports lourds est le gaz naturel et les gaz renouvelables.

Cette association souligne que le GNL (Gaz Naturel Liquéfié) connaît une croissance rapide, se présentant comme une alternative au diesel. En 2019, les immatriculations de véhicules GNL neufs ont doublé par rapport à 2018 et plus de dix mille camions GNL sont déjà en circulation sur les routes européennes.

Bien que la production de bio-GNL n’en soit encore qu’à ses débuts, elle commence à devenir une réalité, notamment dans les pays du nord de l’Europe, qui sont à la pointe de ce processus.

À Skogn, en Norvège, le bio-GNL est produit dans une usine qui traite chaque jour 100 tonnes de déchets des industries de la pêche et a la capacité de fournir une flotte locale de 300 camions de GNL.

