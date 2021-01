Le gaz à effet de serre «  zombie  » se cache dans le pergélisol sous l’océan Arctique

Note de l’éditeur: Cet article a été mis à jour le 23 décembre à 20 h 00 pour corriger les dates de l’ère glaciaire paléolithique.

Des millions de tonnes de carbone organique et de méthane sous l’océan Arctique fondent et suintent à la surface chaque année. Et le changement climatique pourrait accélérer cette publication de gaz à effet de serre , une nouvelle recherche suggère.

le carbone attaché dans la matière organique et le méthane (un atome de carbone lié à quatre atomes d’hydrogène) sont actuellement piégés dans le pergélisol sous-marin, qui est un sédiment gelé qui a été recouvert par 390 pieds (120 mètres) d’eau de mer vers la fin de l’ère glaciaire paléolithique environ 18000 il y a 14000 ans, selon le US Geological Survey (USGS). La majeure partie du pergélisol sous-marin se trouve sur le plateau continental sous l’océan Arctique, a déclaré l’auteur de l’étude Sayedeh Sara Sayedi, étudiante au doctorat au département de science des plantes et de la faune à l’Université Brigham Young de Salt Lake City.

Parce que ces sédiments se trouvent dans un endroit si inaccessible, il n’y a que quelques données fragmentaires sur la quantité de carbone et de méthane enfouis là-bas et la vitesse à laquelle ces gaz s’échappent dans l’océan et l’atmosphère au-dessus, a ajouté Sayedi.

Certains scientifiques considérez ce réservoir de gaz à effet de serre comme une bombe à retardement, qui pourrait soudainement jaillir dans l’atmosphère et déclencher une catastrophe climatique. Mais Sayedi et ses collègues proposent un scénario différent: plutôt qu’une libération soudaine, ces gaz suintent lentement et régulièrement du pergélisol depuis des siècles. D’origine humaine changement climatique pourrait encore aggraver la situation en accélérant le taux de libération, mais cette accélération se produirait sur plusieurs siècles, et non sur des décennies ou des années.

« Pourtant, les décisions que nous prenons aujourd’hui feront une différence dans la façon dont cela sera affecté », a déclaré Sayedi à 45Secondes.fr.

Dans leur nouvelle étude, publiée le 22 décembre dans la revue Lettres de recherche environnementale , l’équipe a tenté de dresser un tableau complet du pergélisol sous-marin en utilisant toutes les données fragmentaires actuellement disponibles; ils ont également demandé à 25 scientifiques du pergélisol d’utiliser leur expertise pour estimer la quantité de carbone organique cachée dans chaque couche spécifique de pergélisol sous-marin. En compilant leurs perspectives, l’équipe a capturé une image plus détaillée de l’écosystème dans son ensemble, et ils ont estimé que le pergélisol contient actuellement environ 60 milliards de tonnes (544 tonnes métriques) de méthane et 560 milliards de tonnes (508 tonnes métriques) de carbone organique. .

Chaque année, environ 140 millions de tonnes (128 tonnes métriques) de dioxyde de carbone et 5,3 millions de tonnes (4,8 tonnes métriques) de méthane s’échappent du pergélisol dans l’atmosphère, ont-ils estimé. C’est à peu près équivalent à l’empreinte carbone de l’Espagne, selon une déclaration . Cela dit, en raison du manque de données, ces estimations d’émissions restent très incertaines, ont noté les auteurs.

Les auteurs ont également conclu que, plutôt que d’être principalement attribuable à l’activité humaine récente, une grande partie de ces émissions de gaz à effet de serre ont commencé après le dernier maximum glaciaire, lorsque les calottes glaciaires étaient à leur plus grande étendue. Cependant, les changements induits par l’homme peuvent encore faire augmenter ces émissions « dans plusieurs centaines ou milliers d’années », ont-ils écrit.

En fait, au cours des 300 prochaines années, les experts s’attendent à ce que le taux d’émission de gaz à effet de serre du pergélisol sous-marin augmente considérablement si les émissions de carbone provenant de l’activité humaine se poursuivent comme d’habitude. Si les émissions augmentent tout au long du 21e siècle, le pergélisol émettrait quatre fois plus de gaz à effet de serre que si les émissions commençaient à baisser d’ici la fin de cette année et atteignaient zéro net d’ici 2100.

Dans le scénario du statu quo, l’augmentation des émissions s’accélérerait au cours des prochains siècles, mais pas encore suffisamment pour créer une soi-disant «bombe à méthane».

En négligeant le pergélisol sous-marin dans les modèles de changement climatique, les scientifiques courent le risque de mal calculer la quantité de gaz à effet de serre émise dans l’atmosphère, ce qui pourrait fausser notre objectif de réduction des émissions, a déclaré Sayedi. Au cours des cinq à dix prochaines années, Sayedi a déclaré qu’elle espérait que des recherches supplémentaires sur le pergélisol sous-marin pourraient aider à combler les lacunes de nos connaissances et fournir plus de certitude sur la quantité de carbone qui se trouve réellement là-bas – et la quantité qui en sort. D’autres facteurs, tels que l’étendue de la couverture de glace de mer, peuvent également affecter la quantité de gaz qui fuit dans l’atmosphère, car la glace peut agir comme un plafond emprisonnant le gaz en dessous, a-t-elle déclaré.

