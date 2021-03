Le garde du corps de la femme du tueur à gages est poussé jusqu’en juin 2021

L’année dernière, le monde du cinéma a vu de nombreuses nouveautés être repoussées de plus en plus loin, en raison de la pandémie mondiale. Cette année, il semble que nous commençons à voir les films se faire pousser. Cela est évident par l’annonce d’aujourd’hui de Lionsgate et Millennium Media.

Aujourd’hui, Ron Schwartz, président de la distribution mondiale de Lionsgate a annoncé que Garde du corps de la femme du tueur à gages, la suite du film à succès de 2017, sortira désormais le 16 juin 2021. C’est 2 mois plus tôt que ce qui avait été annoncé l’année dernière.

Garde du corps de la femme du tueur à gages est une suite de 2017 Le garde du corps du tueur à gages, mettant en vedette Ryan Reynolds et Samuel L. Jackson. Au cours de sa course théâtrale, il s’est assis à la première place du box-office pendant trois semaines consécutives, gagnant 176 millions de dollars dans le monde.

La suite cherche à ajouter un rôle plus important pour Salma Hayek (La femme de Samuel L.Jackson dans le film) et élève les enjeux encore plus haut depuis le premier film. Ci-dessous le synopsis:

Dans le film, Bryce – toujours sans licence et sous contrôle – est contraint à l’action par Darius et sa femme, la tristement célèbre escroc international Sonia. Alors que Bryce est poussé à bout par ses deux protégés les plus dangereux, le trio se met au-dessus de leurs têtes dans un complot mondial et découvre bientôt qu’ils sont tout ce qui se tient entre l’Europe et un fou vengeur et puissant (Antonio Banderas). Morgan Freeman se joint au chaos amusant et mortel aussi… eh bien, vous devrez voir.

Garde du corps de la femme du tueur à gages communiqués 16 juin 2021. Après cette annonce, attendez-vous à la sortie d’une bande-annonce dans un proche avenir.