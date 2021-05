Le garçon de grand-mère revient dans un nouveau court métrage d’animation

Le garçon de grand-mère est devenu animé dans un nouveau clip partagé en ligne par le producteur, co-scénariste et star Allen Covert. Sorti en 2006, Le garçon de grand-mère a été réalisé par Nicholas Goossen et écrit par Covert, Barry Wernick et Nick Swardson. Il suit un testeur de jeux vidéo et un pothead total (Covert) qui emménage avec sa grand-mère (Doris Roberts) après avoir été expulsé de son domicile. Il n’a pas vraiment mis le feu au box-office lors de sa sortie, mais c’est un film qui a suscité un culte dans les années qui ont suivi.

Le lundi, Allen Covert a posté une vidéo sur son compte Instagram mettant en vedette le retour de son personnage, Alex. Court métrage d’animation, le clip dure un peu moins de deux minutes. Bien sûr, il représente Alex fumant du cannabis aux côtés de son marchand de pot, Dante, joué par Peter Dante dans le film. Très ivres, les deux interagissent avec la nouvelle Alexa de Dante, partageant même d’une manière ou d’une autre un joint avec l’appareil électronique. Quelques instants plus tard, les deux sont interrompus par l’acteur Willem Dafoe qui est apparemment venu à Dante à la recherche de l’herbe.

« Nous nous sommes ennuyés pendant le verrouillage et avons fait ça. Vérifiez-le », a écrit Covert dans la légende. Certains fans indiquent clairement dans les commentaires qu’ils veulent voir cela conduire à un véritable Le garçon de grand-mère série animée. Malheureusement, la grand-mère titulaire aurait besoin d’une nouvelle comédienne de voix si cela se produisait, car Doris Roberts est décédée en 2016. Le film original a également été présenté aux côtés de Covert, Dante et Roberts: Linda Cardellini, Shirley Jones, Shirley Knight, Nick Swardson, Kevin Nealon, Jonah Hill, David Spade et Rob Schneider.

À propos de la naissance du film, Covert a précédemment déclaré dans un Q&R Reddit: « J’avais une idée basée sur le fait de devoir passer du temps dans un petit condo avec ma grand-mère. Barry Wernick et moi avons fait les deux premiers brouillons, puis Swardson est venu à bord. Nous avons obtenu le niveau 1 pour le financer et Fox a accepté de distribuer. Ensuite, nous avons ajouté Dante et un singe et tout s’est mis en place. «

« J’ai dû rester avec ma grand-mère dans un petit condo pendant deux mois une fois », a déclaré Covert à un autre fan, soulignant comment ces événements réels ont fortement influencé le film. «Elle ne savait pas que j’avais des tatouages, alors je les lui cachais toujours. Elle a également regardé le réseau Food et Tournée des antiquités sans arrêt. Elle s’asseyait très près du téléviseur et l’aurait à plein volume. Les repas qu’elle préparait étaient également fous. Swardy et moi nous attribuerons le mérite ensemble pour tout ce qui est hilarant. «

Pour le meilleur ou pour le pire, rien n’indique pour le moment qu’il y ait quelque chose de plus venant du Le garçon de grand-mère univers au-delà de ce nouveau court métrage d’animation publié par Covert. Il semblerait qu’avec divers services de streaming mettant en œuvre une pléthore de programmes d’animation à venir, le moment est probablement meilleur que jamais pour quelque chose comme Grandma’s Boy: la série animée se produira vraiment, mais le temps nous dira si c’est le cas. Le nouveau animé Le garçon de grand-mère Bref nous vient d’Allen Covert sur Instagram.

