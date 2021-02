Le garant de la confidentialité sur TikTok et les mineurs: « Le blocage est une première étape, mais l’aide parentale est nécessaire »

Au cours des dernières heures TIC Tac a officiellement répondu aux demandes du garant de la vie privée qui a imposé une série de mesures sur la plateforme l’exclusion des enfants et la protection des mineurs admis à l’inscription (c’est-à-dire ceux de plus de 13 ans). Dans le plan d’adaptation de TikTok aux demandes du Garant, il y a un nouveau contrôle d’âge similaire à celui déjà effectué ces derniers jours, mais aussi un futur et pas de plan plus détaillé pour la vérification des données personnelles basée sur des systèmes de renseignement articulaires: à comprendre comment il sera développé ce système et quelle est la situation de la plateforme de partage en Italie, 45secondes.fr a contacté l’Autorité de protection de la vie privée avec quelques questions.

Comment la décision de bloquer TikTok a-t-elle été prise?

Nous vérifions l’application depuis un certain temps précisément parce qu’elle était fréquentée par de très jeunes gens, et en décembre nous avions entamé une procédure formelle de contestation contre lui pour certaines violations. Ces violations comprenaient des informations peu claires sur le traitement des données, le fait que les profils des enfants étaient rendus publics dès le moment de l’enregistrement, et enfin la facilité de contourner l’interdiction d’entrée pour les enfants de moins de 13 ans, qui est ensuite renvoyée à la centrale. débat qui s’est développé ces derniers jours suite au décès de l’enfant de Palerme.

Déjà à l’époque, nous avions donné aux responsables de TikTok jusqu’au 15 février pour nous laisser des souvenirs défensifs et de la documentation par rapport aux différends que nous avions soulevés. Le cas tragique de la petite fille de Palerme est venu plus tard et nous a permis de se déplacer avec plus d’urgence: sans préjudice de l’enquête préliminaire menée jusque-là, nous avons activé une procédure d’urgence que la réglementation européenne n’autorise que sur le territoire national et pour des cas particuliers; cela nous a conduit au blocage ces derniers jours, dans lequel les managers ont été invités à cesser de traiter des données qui ne provenaient pas d’utilisateurs dont l’âge était vérifiable avec certitude et supérieur à 13 ans.

TikTok a annoncé un travail sur les mesures de vérification basées sur l’IA: en quoi consistent-elles?

Ce sera la responsabilité des gestionnaires. Selon la réglementation européenne, ce sont ceux qui traitent les données qui doivent exposer les mesures qu’ils entendent utiliser pour les obtenir et les protéger, faire une évaluation des risques et prévoir les précautions relatives pour les atténuer. Pour ces aspects TikTok interagira avec l’Irish Privacy Guarantor, dans le pays où la société a son siège européen; l’Autorité mènera une activité de surveillance qui n’est pas terminée pour nous – c’est pourquoi nous avons annoncé que nous nous réservons le droit d’évaluer les mesures prises par TikTok dans ce domaine.

Dans quelle mesure est-il raisonnable d’attendre l’arrivée des nouvelles mesures?

Cela dépend aussi des systèmes que les développeurs de TikTok ont ​​l’intention d’adopter: ils doivent être des systèmes efficace mais en même temps respectueux de la vie privée, qu’il est raisonnable de penser ne peut pas être mis en œuvre immédiatement. La balle leur est passée ainsi qu’à leurs collègues irlandais, mais l’Autorité ne sape pas son activité de surveillance et continuera à suivre l’histoire de très près. En attendant, cependant, quelque chose d’important est déjà en cours.

Comment?

Tout d’abord, TikTok a annoncé son intention de doubler le nombre de modérateurs italiens capables d’effectuer des contrôles plus précis sur le contenu dans notre langue; s’engagera également dans un activités de sensibilisation par le biais de la presse écrite et des publications en ligne (lancées au cours des dernières heures). Parallèlement, nous menons une campagne radiophonique et télévisée en collaboration avec Telefono Azzurro diffusée à partir du 9 février. Toutes ces mesures visent non seulement à augmenter le niveau de sécurité au sein de l’application, mais aussi celui de mettre en lumière un problème que les plates-formes générales ne peuvent à elles seules éradiquer: le contrôle des activités des enfants sur les réseaux sociaux et en ligne, à la solution duquel même les parents et la famille ont un rôle fondamental.

