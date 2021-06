Le Ganymède de Jupiter, la plus grande lune du système solaire, est magnifique sur ces premières photos du survol épique de Juno de la NASA

Cette image de l’énorme lune de Jupiter Ganymède a été obtenue par l’imageur JunoCam lors du survol de la lune glacée du vaisseau spatial Juno le 7 juin 2021. (Crédit image : NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS)

Les photos d’un survol historique de la plus grande lune de notre système solaire commencent à arriver.

Lundi 7 juin, la sonde Juno de la NASA a zoomé à seulement 1038 kilomètres (645 miles) de l’énorme satellite de Jupiter. Ganymède , qui est plus grosse que la planète Mercure. C’était la sonde la plus proche de Ganymède depuis mai 2000, lorsque le vaisseau spatial Galileo de la NASA s’est approché à environ 1 000 km de la surface glacée de la lune.

Il faudra un certain temps pour recevoir et traiter toutes les données de la rencontre de lundi, mais nous en avons déjà un avant-goût : les deux premières photos du survol sont descendues sur Terre et la NASA les a mises en ligne mardi 8 juin.

En rapport: Photos de Ganymède, la plus grande lune de Jupiter

L’une des images, prise par le JunoCam instrument, montre presque tout un côté du Ganymède, crevé de cratères, qui abriterait un immense océan d’eau liquide sous sa carapace de glace. (Cet océan est probablement pris en sandwich entre deux couches de glace, cependant, il n’est donc pas aussi intéressant sur le plan astrobiologique que les mers souterraines de la lune de Jupiter Europe et le satellite de Saturne Encelade. Ces autres océans enfouis sont en contact avec l’intérieur rocheux de leurs lunes, rendant possible une variété de réactions chimiques complexes, selon les scientifiques.)

La photo JunoCam, qui a une résolution d’environ 0,6 miles (1 km) par pixel, a été capturée à l’aide du filtre vert de l’instrument. L’image est en noir et blanc, mais l’équipe de la mission sera en mesure de créer un portrait en couleur une fois que les versions prises avec les filtres rouge et bleu de JunoCam seront terminées, ont déclaré des responsables de la NASA.

La deuxième photo est une gracieuseté du Stellar Reference Unit, un appareil photo noir et blanc qui Junon utilise pour la navigation. Cette image, qui présente une résolution de 0,37 miles à 0,56 miles (0,6 à 0,9 km) par pixel, montre le côté de Ganymède opposé au soleil, qui est faiblement éclairé par la lumière rebondissant sur Jupiter.

« Les conditions dans lesquelles nous avons collecté l’image du côté obscur de Ganymède étaient idéales pour une caméra à faible luminosité comme notre unité de référence stellaire », Heidi Becker, responsable de la surveillance des radiations de Juno au Jet Propulsion Laboratory de la NASA en Californie du Sud, dit dans un communiqué .

« Il s’agit donc d’une partie de la surface différente de celle vue par JunoCam en plein soleil », a déclaré Becker. « Ce sera amusant de voir ce que les deux équipes peuvent assembler. »

Cette image du côté obscur de Ganymède a été obtenue par la caméra de navigation de l’unité de référence stellaire de Juno lors de son survol de la lune le 7 juin 2021. (Crédit image : NASA/JPL-Caltech/SwRI)

Juno a été lancé en août 2011 et est arrivé à Jupiter en juillet 2016. La sonde à énergie solaire étudie la composition, la structure intérieure et les champs magnétiques et gravitationnels de Jupiter, recueillant des données qui devraient aider les scientifiques à mieux comprendre comment Jupiter et notre système solaire se sont formés et ont évolué.

Junon tourne parfois ses yeux perçants vers d’autres objets du système jovien, comme le Ganymède de 3 273 milles de large (5 268 km). Les observations faites lors du survol de lundi pourraient révéler des informations clés sur la composition de la lune, la coquille de glace et l’environnement de rayonnement, entre autres caractéristiques, ont déclaré des responsables de la NASA.

De telles données pourraient aider à informer et à orienter les futures missions vers le système Jupiter, y compris le Explorateur des lunes glacées de Jupiter (JUICE), dont le lancement est prévu en 2022 pour étudier de près Ganymède et ses compatriotes galiléens Europa et Callisto.