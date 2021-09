Le gameplay remasterisé d’Alan Wake ressemble au feu en 4K

Le classique de la Xbox 360, Alan Wake, est à exactement une semaine de faire ses débuts sur les systèmes PlayStation avec une version remasterisée, et grâce à IGN, nous pouvons maintenant jeter un œil à ce à quoi ressemble la réédition mise à jour lorsqu’elle fonctionne sur du matériel de génération actuelle. Sept minutes de gameplay 4K sont intégrées ci-dessus, et vous n’avez pas à vous soucier des spoilers ; cette séquence se déroule relativement tôt dans le jeu.

Suite à un accident de voiture, Alan Wake se réveille de retrouver sa femme Alice disparue sans aucun souvenir de la façon dont sa voiture s’est retrouvée en équilibre au bord d’une falaise. Il doit se frayer un chemin à travers la forêt pour atteindre une station-service à proximité afin d’utiliser leur téléphone et d’appeler à l’aide. Wake, cependant, finit par rencontrer certaines des entités surnaturelles qui hantent Bright Falls. C’est ici qu’entre en jeu la fameuse lampe torche.

Les séquences de gameplay prouvent immédiatement à quel point Alan Wake Remastered est un pas en avant par rapport à l’original de 2010, avec un éclairage bien meilleur et une énorme lueur pour les visuels globaux. Les cinématiques sont également fantastiques; pas particulièrement à sa place sur une PS5 non plus. Le remaster sortira sur PS5 et PS4 le 5 octobre 2021, et nous espérons vous apporter toutes nos impressions avant cette date. Es tu intéressé? Faites la lumière dans les commentaires ci-dessous.