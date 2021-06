Le gameplay Halo Infinite que vous attendiez est ici

Après tant de mèmes et de retards, nous avons déjà un gameplay Halo Infinite montrant les particularités de la campagne et son mode multijoueur.

343 Industries et Xbox Game Studios ont dévoilé jeu de Halo infini lors de leur conférence E3 2021, le Xbox & Bethesda Games Showcase.

Ils ont d’abord montré une bande-annonce cinématique du mode campagne (nous l’insérerons dans cette actualité lorsqu’elle sera disponible), puis un gameplay de près de deux minutes et demie du mode multijoueur, qui sera élargi au fil des saisons.

Quant au multijoueur, ils ont réitéré qu’il sera entièrement gratuit sur PC, Xbox Series X / S et Xbox One. La première saison sera à nouveau présentée à « Noël ». Dans la vidéo, nous avons vu de nouvelles armes et d’autres bien connues, mais avec quelques changements.

Plusieurs modes de jeu ont été revus (Capturer le drapeau ne manque pas, bien sûr) et des maps, dont un clin d’oeil à Halo 3. Parmi les nouvelles capacités du Spartan, ils peuvent désormais attaquer Banshee volant avec le grappin.

Concernant le mode campagne, qui malgré les rumeurs de retard arrivera à « Noël », ils ont expliqué avant de montrer la scène du film qu’il s’agit du plus grand monde ouvert qu’ils ont construit, tout en le montrant avec le moteur graphique Slipspace Engine.

Dans la vidéo ci-dessus, il est dit que Cortana a été considérée comme une traître et que Spartan 117 devra la ramener avec l’aide d’une autre intelligence artificielle.

Halo Infinite arrive sur Xbox Series X / S, Xbox One et PC fin 2021. Il sera inclus dans Xbox Game Pass pour PC, pour console et pour le cloud pour les abonnés Xbox Game Pass Ultimate.