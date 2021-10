Le gameplay de Saints Row montre des poursuites de combat et de flics chaotiques

Abonnez-vous à Push Square sur

Cette vidéo de Game Informer est probablement notre meilleur aperçu du nouveau Saints Row jusqu’à présent. Le gameplay intégré ci-dessus divertit certainement, alors que le patron tente d’échapper aux griffes des forces de l’ordre. Il y a des accidents à grande vitesse, des voitures qui explosent et un aperçu de coups de feu. Cela dit, il y a un moment dans cette séquence où les flics semblent se tenir debout plutôt maladroitement, mais il s’agit d’une construction précoce, donc une certaine clémence est requise. Dans l’ensemble, cela ressemble beaucoup à un jeu de Saints Row – juste plus grand et plus joli.

Honnêtement, nous nous attendons à ce que Saints Row soit très amusant à jouer, mais la popularité du jeu dépendra toujours de ses personnages et de son histoire. Comme nous l’avons dit récemment, nous pensons qu’une démo de gameplay approfondie contribuerait grandement à vendre cette nouvelle vision de la série. J’espère que nous en aurons un bientôt.

Comment pensez-vous que le nouveau Saints Row se présente ? Gardez un œil sur votre mini-carte dans la section commentaires ci-dessous.