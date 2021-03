Le gameplay de Quantum Error nous fera passer un moment difficile

Armes, monstres et ténèbres peuplent ce gameplay de Quantum Error, le nouveau jeu de tir à la première personne de TeamKill Media.

Si vous avez déjà passé Doom Eternal à plusieurs reprises et que vous en avez assez d’attendre un nouvel Dead Space, vous avez un remplaçant. est Gameplay d’erreur quantique nous montre comment le FPS d’horreur développé par TeamKill Media prend forme.

Ses managers nous montrent l’avancée dans une nouvelle vidéo avec près de 20 minutes de gameplay. Il nous transporte dans ce qui veut s’imposer comme l’une des prochaines références dans le genre de l’horreur de survie.

C’est le moment où nous avons vu plus de gameplay de ce jeu d’horreur tant attendu. Vous pouvez regarder la vidéo sur ces lignes et avoir une idée que l’obscurité régnera dans Quantum Horror. Le principe est clairement influencé par des jeux comme Doom 3. Quelque chose que ses propres créateurs ont reconnu.

Après de petits teasers qui ne donnaient que de petits indices sur le déroulement du jeu, cette séquence de 18 minutes nous montre un fragment de l’aventure qui se déroule sur Jupiter, et qui correspond à un point situé au milieu du jeu.

Comme vous pouvez le voir, le jeu promet de l’action et des frayeurs occasionnelles, les ennemis profitant de l’absence de lumière pour attaquer le protagoniste. Bien sûr, ils indiquent que c’est un travail en cours et qu’il y a des aspects qui peuvent varier et s’améliorer, donc ce qui a été vu ne doit pas nécessairement correspondre à la version finale.

De plus, la bande-annonce ne montre que des séquences de jeu sans éléments d’histoire, vous ne verrez donc aucun spoilers. La séquence appartient à l’événement Future Games Show qui a eu lieu le week-end dernier, et dans lequel de nouveaux détails ont été connus sur divers jeux indépendants qui arriveront bientôt sur consoles et PC.

Parmi eux se trouvait cette erreur quantique, qui a montré un bref teaser début mars et donne désormais à ses adeptes beaucoup plus de matière pour pouvoir se faire une idée plus concrète et précise de ce que sera ce jeu d’horreur.