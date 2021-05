Le gameplay de Psychonauts 2 semble si dynamique et expérimental

Bering Veste Moto Femme Bering Amber Noire 46 (2XL)

Si vous recherchez une veste vraiment chaude et confortable pour femme qui convient parfaitement par temps froid, mais ne nécessite pas d’en changer une fois descendu de sa moto, alors ne cherchez pas plus loin !La Amber semble ressembler à n'importe quelle veste d'hiver, mais c'est faux ! Vous y trouverez des protections pour les épaules, des protège-coudes ajustables et une poche pour rajouter une protection dorsale. Les épaules sont également renforcées avec du cuir de vachette non seulement durable, mais aussi élégant !La capuche peut être fixée à l'arrière pour ne pas être happée par le vent et possède une jolie fourrure synthétique. La fourrure et la capuche sont amovibles. Dernier point, mais non des moindres, la veste possède également une membrane respirante et imperméable au vent et à l'eau, vous évitant ainsi de devoir changer de veste en fonction du temps. - Modèle femme- En Ponge doux avec des renforts en cuir de vachette- Quatre poches à l’extérieur et une à l'intérieur- Élastique autour de la taille et des poignets - Protections des coudes et des épaules conforment à la norme EN1621-1: 2012