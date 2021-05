Le gameplay de Nine to Five nous laisse un jeu de tir tactique très intéressant

Dirigez des batailles à 3 contre 6 autres joueurs sur des cartes au rythme effréné. C’est ainsi que ce gameplay de Nine to Five est présenté.

Ce jeu de tir est en développement depuis un certain temps, mais il semble qu’il approche enfin de sa forme finale en voyant cela Un gameplay de neuf à cinq, le jeu de tir tactique à la première personne développé par Redhill Games, qui vient de lancer sa période de bêta ouverte. Vous pouvez déjà l’essayer gratuitement sur Steam.

C’est la deuxième période d’essai du jeu et il propose une mécanique avec laquelle vous devez démontrer vos réflexes et vos capacités dans le FPS pour réussir.

Nine to Five est un jeu FPS gratuit qui propose des batailles 3vs3vs3, avec des jeux qui se déroulent en trois phases; chacun d’eux influence le prochain et, en fonction de ce qui se passe, il est temps de changer de stratégie pour gagner les tours finaux.

Ces éléments rendent le jeu assez tactique, car les actions et les décisions ont des conséquences. En fonction de ce que nous faisons, les objectifs changeront et nous devrons nous adapter et travailler en équipe pour gagner. Une proposition conçue pour offrir des jeux courts de 15 minutes.

Avec l’arrivée de la version bêta, ses responsables ont publié une vidéo qui montre comment le jeu a évolué de sa précédente version de test en février à maintenant en mai.

Vous pouvez accéder gratuitement à la bêta ouverte de Nine to Five et pour cela, il vous suffit de vous rendre sur sa page officielle Steam et de demander une invitation à partir de là. En appuyant simplement sur, vous aurez la possibilité de jouer immédiatement. Sera-t-il parmi les meilleurs tireurs du marché?