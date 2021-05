Le gameplay de Horizon Forbidden West sur PS5 se dévoile ce jeudi dans un nouveau livestream sur l’état du jeu

Sony a annoncé le prochain État des lieux livestream aura lieu jeudi prochain et se concentrera entièrement sur Horizon Forbidden West. Pendant un segment de 20 minutes, environ 14 minutes de l’émission seront consacrées au gameplay de la prochaine aventure d’Aloy sur PlayStation 5 et PS4. L’événement débutera à 22h BST / 14h PST.

Un article du blog PlayStation se lit comme suit: « Cette révélation a été un véritable effort d’équipe et nous sommes très heureux de vous montrer ce que nous avons en magasin. Que vous soyez avec nous et Aloy depuis Horizon Zero Dawn ou que vous venez tout juste d’apprendre à connaître dans ce monde incroyable, nous voulons partager cette étape importante avec vous et avons hâte de voir vos moments et réactions préférés. «

Nous sommes ravis de vous montrer plus d’Horizon Forbidden West! Ce jeudi 27 mai, rejoignez-nous pour un voyage très spécial dans des terres nouvelles et inexplorées. 🏹 En savoir plus ici: https://t.co/opJQFScC3M#HorizonForbiddenWest pic.twitter.com/kZ6zcVM7ny – Guérilla (@Guerrilla) 25 mai 2021

Cinq heures avant le début de la vitrine numérique, un pré-spectacle spécial comptera jusqu'à l'événement. Tout le gameplay que nous voyons jeudi aura été capturé directement à partir d'une PS5.