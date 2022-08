Le gameplay de Gotham Knights a fait ses débuts sur le réseau avec le début de Batgirl au travail

IGN a publié un clip de gameplay de 16 minutes de Gotham Knights et mettra périodiquement à jour son site Web avec des informations sur le jeu de rôle d’action en août. La vidéo montre l’une des missions initiales à la recherche du Dr Kirk Langstrom. Au lieu de cela, il affronte un groupe de monstres et l’un de leurs commandants une fois que Batgirl apprend qu’il semble être mort.

Le 25 octobre, Gotham Knights sera enfin lancé sur Playstation, Xbox, et PC en quelques mois seulement. Warner Bros. et WB Montréal ont progressivement révélé plus de détails sur le jeu multijoueur Bat-family.

La vidéo montre la première fois que vous prenez le contrôle de l’un des chevaliers et vous guide à travers les manœuvres fondamentales et les compétences de combat. Les Chevaliers poursuivent le dernier conseil de Batman et recherchent le Dr Kirk Langstrom alors que le jeu s’ouvre dans le cadre opulent de l’Université de Gotham.

Vous devrez examiner la scène du crime après avoir appris qu’il a été tué avant d’y arriver et combattre tous les membres restants du gang Freaks qui saccagent l’université après avoir appris que Batman a été tué.

Le segment qui suit sa démonstration de détective se concentre sur la guerre et la furtivité. Cependant, les fans remarqueront que la contre-action de la série Arkham a été remplacée par une frappe à distance, permettant à Batgirl de poivrer les ennemis à distance.

Le combat est par ailleurs comparable à ce que les joueurs ont déjà rencontré. Alors qu’elle abat un criminel à la fin du clip, une autre compétence, connue sous le nom de meurtrier à cible unique, est mise en évidence. Les joueurs reçoivent du matériel d’artisanat et des points d’expérience pour promouvoir l’artisanat et mettre fortement l’accent sur les concepts d’action RPG.

Certains fans doutent des composants RPG, ce qui en fait une entreprise complexe à suivre sur les traces de la trilogie Arkham de Rocksteady.

Bien que la possibilité de jouer en coopération soit un point culminant, il a été révélé que Gotham Knights est un jeu coopératif à deux joueurs uniquement malgré quatre protagonistes jouables. Le temps nous dira dans quelle mesure le produit fini se comporte.