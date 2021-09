Le gameplay de God of War Ragnarok PS5 est divin, présente un Atreus plus ancien

Oui, il s’appelle officiellement God of War Ragnarok ! La suite très attendue a fait une grande apparition lors du dernier événement PlayStation 5 de Sony, et garçon ça a l’air bien. La nouvelle bande-annonce contient une quantité surprenante de séquences de gameplay et Atreus, le fils de Kratos, a vieilli de quelques années.

Comme prévu, il s’agit d’une continuation directe de God of War de 2018. Mimir est de retour, Freya essaie d’assassiner Kratos et nos Nains préférés sont toujours en train de s’amuser. Cependant, nous n’avons eu aucune sorte de fenêtre de sortie. Espérons que cela arrive le plus tôt possible.

Êtes-vous en train de dépoussiérer votre hache Léviathan au moment où nous écrivons ces lignes ? Libérez votre battage médiatique spartiate dans la section commentaires ci-dessous.