Le gameplay de Far Cry 6 sera dévoilé ce vendredi

Ubisoft est prêt à lever le couvercle sur Far Cry 6 avec un gameplay complet révélé ce vendredi, comme le taquine la courte bande-annonce ci-dessus. Le spectacle commence à 17h30 BST / 18h30 CEST / 9h30 PDT / 12h30 EDT. Avec la ressemblance et la voix de Giancarlo Esposito utilisées tout au long du teaser, nous prévoyons qu’il jouera un rôle important dans les aperçus de gameplay fournis par l’éditeur français le 28 mai 2021 ainsi que dans le jeu complet.

Far Cry 6 devait initialement sortir sur PlayStation 5 et PS4 plus tôt cette année en avril, mais un retard important l’a repoussé. Une sortie cette année est cependant toujours attendue. Nous n’avons rien vu du jeu à part la bande-annonce initiale, alors attendez-vous à ce que ce soit une véritable fête de sortie. Gameplay, détails, fonctionnalités, le lot. Peut-être même une date de sortie, mais cela pourrait être conservé pour Ubisoft Forward du mois prochain à la place.

