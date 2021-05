Le gameplay de Far Cry 6 semble sauvage et chaotique, sorti en octobre

Far Cry 6 sortira sur PlayStation 5 et PS4 le 7 octobre 2021, a confirmé Ubisoft dans le cadre d’une bande-annonce de révélation du gameplay intégrée ci-dessus. Près de cinq minutes de séquences montrent à quel point l’île de Yara est absolument absurde, des armes de fortune à l’acte de guérir des blessures en se brûlant avec un cigare allumé. Cela ressemble certainement à un jeu Fary Cry, mais cela semble être celui avec lequel nous pouvons nous embarquer. Maintenant, il reste moins de cinq mois avant que nous puissions jouer pour nous-mêmes.

Ubisoft a également annoncé que plus d’informations étaient au coin de la rue, alors attendez-vous à ce que le jeu apparaisse lors de la vitrine numérique de l’éditeur le mois prochain. Plus de détails partagés après la révélation du livestream Far Cry 6 recevra trois éléments de contenu téléchargeable, avec une édition Gold et une édition ultime disponibles en précommande sur le PS Store maintenant. Les propriétaires de PS4 recevront une mise à niveau gratuite vers la version PS5.

Il doit juste être meilleur que Far Cry 5, ou au moins faire quelque chose de différent. Que pensez-vous de cette dernière tranche d’images? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.