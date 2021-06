Le gameplay de Endless Dungeon nous laisse un curieux roguelite

SEGA continue sans abandonner ses sagas de niche, preuve en est ce gameplay Endless Dungeon, où l’éditeur embrasse le rogue lite.

Ce jeu a été introduit à la fin de l’année dernière, et dans le nouveau Jeu de donjon sans fin présenté au Summer Game Fest, nous avons un examen plus approfondi de ses mécanismes. La vidéo donne quelques conseils qui seront indispensables si l’on veut réussir dans ce vaisseau spatial infesté d’extraterrestres.

La vidéo va droit au but et explique que le travail d’équipe est la chose la plus importante dans Endless Dungeon. Nous contrôlerons un groupe de survivants avec des capacités uniques, qui pourraient être d’une grande aide ou être inutiles selon la situation. Vos armes auront également un effet différent avec chaque ennemi, certaines étant plus efficaces que d’autres.

Un autre élément important dont le joueur doit prendre soin est le cristal présent dans le vaisseau spatial. Les ennemis chercheront à attaquer cette source d’énergie, et s’ils parviennent à la détruire, votre partie se terminera immédiatement. Cette mécanique est assez similaire à celle que nous avons déjà vue dans un autre roguelite appelé Dungeon of the Endless.

Comme tout roguelite, chaque fois que vous perdez, vous devez recommencer depuis le début. Cependant, à chaque défaite s’accompagne également de nouveaux apprentissages qui vous aideront, petit à petit, à vous rapprocher de la fin d’Endless Dungeon. Le jeu est développé par Amplitude Studios, les mêmes personnes qui travaillent sur Humankind.

Endless Dungeon sera disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Nintendo Switch et PC via Steam. Cependant, il n’y a pas encore de date de sortie.