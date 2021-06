Le gameplay de Bleak Faith Forsaken nous apporte un Dark Souls plus sombre

Que serait un RPG avec des nuances de dark fantasy et de cyberpunk ? Ce n’est pas ainsi que le montre le gameplay de Bleak Faith Forsaken.

Si vous êtes des clients réguliers de Kickstarter, cela peut vous sembler familier lorsque vous voyez ceci Gameplay sombre de la foi abandonnée. Il s’agit d’un RPG d’action avec des touches de survival-horror financé il y a deux ans sur la plateforme de crowdfunding.

Cependant, il est maintenant plus proche que jamais du lancement, avec une nouvelle bande-annonce publiée cette semaine sur YouTube où les joueurs peuvent en savoir plus sur son cadre et ses batailles.

Bleak Faith : Forsaken présente une combinaison intéressante de dark fantasy avec des éléments cyberpunk pour la construction de votre monde. Offrir un gameplay et une histoire conçus pour offrir une bouffée d’air frais au genre.

Sans oublier la promesse d’offrir plus de 30 heures de contenu, un système de classes approfondies et un système d’intelligence artificielle procédurale où il n’y a pas deux jeux identiques.

Bleak Faith: Forsaken arrivera cette année sur PC, et plus tard sur PS4 et Xbox One. En entrant davantage dans son intrigue, Bleak Faith Forsaken défie le joueur de se battre pour sa survie dans l’une des dernières positions des Forsaken. On parle d’une légion de chasseurs en mission pour protéger les derniers vestiges de l’humanité des horreurs qui les hantent.

«Cependant, la nature de son objectif est entourée de mystère. En vous plongeant dans les multiples couloirs de l’Omnistructure [el lugar del que proviene estos seres hostiles], vous découvrirez le vrai sens de l’aliénation, de l’isolement et de la terreur«. Ils ajoutent leurs gestionnaires.

Bleak Faith Forsaken cherche à devenir forte sur plusieurs points. Le premier d’entre eux est son monde ouvert. Ce titre est fermement engagé dans des environnements labyrinthiques où l’exploration a sa récompense et où il n’y a pas d’endroits vraiment sûrs. Bien qu’il existe certaines positions où récupérer et planifier de nouveaux voyages.

Le jeu vidéo se distingue également par ses combats brutaux et méticuleusement détaillés, un écosystème en mouvement constant pour garantir la rejouabilité, et un sens aigu de la survie, où le déplacement furtif doit être pris en compte.