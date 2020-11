Le gambit de la reine d’Anya Taylor-Joy est la série limitée la plus regardée de Netflix

Le gambit de la reine est officiellement l’une des émissions originales les plus réussies de Netflix. La série, qui met en vedette Anya Taylor-Joy en tant que jeune prodige des échecs, a fait ses débuts en octobre et est depuis lors un pilier du top dix de Netflix, générant des critiques élogieuses. En conséquence, il est devenu la série limitée la plus regardée du service de streaming.

Selon la société, 62 millions de foyers ont regardé l’émission au cours de ses 28 premiers jours de sortie. La nouvelle a été partagée par Netflix sur les réseaux sociaux. Le sorceleur, qui tourne actuellement sa deuxième saison, reste le plus gros début du service pour une série originale dans son ensemble, attirant 76 millions de foyers au cours de la même période. Netflix a également partagé des faits amusants sur l’émission sur les réseaux sociaux pour accompagner l’actualité.

« Autres faits amusants liés à The Queen’s Gambit: la série a fait partie du top 10 dans 92 pays et s’est classée n ° 1 dans 63 pays. Le roman est entré dans la liste des best-sellers du New York Times, 37 ans après sa sortie. Google recherche » Comment faire » Play Chess ‘a atteint un sommet de neuf ans. «

Sur ce dernier point, NPR a récemment rapporté que les ventes de jeux d’échecs avaient explosé ces dernières semaines, en grande partie à cause de la sortie de la série à succès. La société de jouets Spin Master a déclaré que ses ventes du jeu avaient augmenté de trois chiffres depuis Le gambit de la reine créé. Le vice-président Netflix de la série originale, Peter Friedlander, a dit ceci à propos du succès de l’émission dans un article de blog.

«Il y a trois ans, lorsque Scott Frank (‘Godless’) nous a abordé pour la première fois pour adapter le livre de 1983 de ‘The Queen’s Gambit’, ‘Walter Tevis’ sur un jeune prodige des échecs, nous avons pensé que c’était une histoire fascinante. Cependant, je ne pense pas que d’entre nous auraient pu prédire que «The Queen’s Gambit» et l’extraordinaire Anya Taylor-Joy deviendraient le phénomène mondial qu’ils sont aujourd’hui, ou notre plus grande série scénarisée limitée à ce jour. «

Le gambit de la reine se concentre sur Beth Harmon (Anya Taylor-Joy}, qui a été abandonné et dans un orphelinat du Kentucky à la fin des années 1950. Elle vient de découvrir qu’elle a un talent remarquable pour les échecs, en plus de développer une addiction aux tranquillisants fournis par l’État comme sédatif pour les enfants. Tout en luttant contre ses démons personnels, ses dépendances et son obsession, Beth se transforme en une paria talentueuse déterminée à conquérir les frontières traditionnelles établies dans le monde dominé par les hommes des échecs de compétition. L’émission détient actuellement une cote d’approbation rare et sans tache de 100% sur Rotten Tomatoes.

Marielle Heller, Thomas Brodie-Sangster, Moses Ingram, Harry Melling et Bill Camp jouent également dans la série de sept épisodes. Scott Frank est le co-créateur, producteur exécutif, scénariste, réalisateur et showrunner. Tandis que Le gambit de la reine est une série limitée, on s’attendrait à ce que Netflix essaie de verrouiller Frank pour son prochain projet, sinon plus. L’entreprise a tendance à essayer de garder les talents en interne, si elle le peut. Compte tenu du succès énorme qu’il vient de réussir à livrer, il est difficile d’imaginer qu’ils le laisseraient emmener ses affaires ailleurs. Vous pouvez consulter le message d’annonce du fonctionnaire Twitter de Netflix Compte.

Sujets: Le gambit de la reine