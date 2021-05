Le Galaxy Z Fold 2 a commencé à recevoir le patch de mai 2021

NETSPA Spa gonflable Premium Boa 5 à 6 places (PRE COMMANDE MAI 2021)

Voici le spa PREMIUM BOA, conçu par NetSpa, il possède un design rond et élégant. Sa forme rond et son aspect effet Croco ajoutent au spa Boa une touche design et unique. Ce modèle possède 5 à 6 places, il est équipé d'un bloc filtration NetSpa qui permet d'utiliser toutes les fonctionnalités du sp