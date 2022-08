Le Galaxy Z Flip4, à l’intérieur : une vidéo vide complètement le nouveau pliage de Samsung

Le dernier pliage de la firme coréenne se montre nu dans cette vidéo. Il s’agit de l’intérieur d’un pliage de dernière génération.

Les nouveaux smartphones pliables de Samsung sont officiels, le Galaxy ZFold4 Oui ZFlip4 ils sont déjà parmi nous. Trois ans se sont écoulés depuis l’arrivée des premiers appareils « fold » de la firme coréenne et les nouveaux venus peaufinent certains des défauts de leurs prédécesseurs.

Il n’est pas facile de fabriquer un mobile comme celui-ci, grâce à une vidéo postée par PBKreviews nous pouvons le voir de nos propres yeux. Ils ont complètement ouvert un Samsung Galaxy Z Flip4 pour nous montrer ce qui vit dans ses entrailles. Il en va de même pour tous les composants d’un pliage de dernière génération.

C’est ainsi qu’un pliage à l’intérieur

Dans la vidéo, nous pouvons voir comment les deux plaques de verre qui façonnent le dos de ce Galaxy sont soigneusement retirées. Puis ses différents éléments sont exposés.comme la batterie ou la bobine qui permet la charge sans fil.

Comme ils le soulignent dans PBKreviews, ce Z Flip4 est très similaire à son prédécesseur, le Z Flip3. Cependant, il y a quelques différences. Il y a des composants qui ont changé de place et la batterie de ce dernier modèle est plus grande, ainsi que le capteur de l’appareil photo principal. Il y a également des changements dans la façon dont certains composants sont scellés et la batterie est désormais plus facilement amovible.

Le Samsung Galaxy Z Flip4 arrive avec un panneau Dynamic AMOLED de 6,7 pouces et un taux de rafraîchissement variable qui atteint 120 Hz. Son écran extérieur, en revanche, reste à 1,9 pouces avec sa technologie Super AMOLED.

En tant que cerveau, Snapdragon 8+ Gen1 fabriqué par Qualcomm, le plus puissant actuellement dans le monde Android. Ce Z Flip4 intègre également un double appareil photo de 12 mégapixels et une batterie de 3 270 mAh avec recharge sans fil réversible.

Bref, un ensemble haut de gamme qui se démarque par une simple particularité, ça plie. Et cela semble être l’avenir, du moins pour Samsung, qui même a fixé une date pour le moment où les mobiles pliants dépasseront le haut de gamme traditionnel.

