Le Galaxy S24 Ultra de Samsung pour 2024 comportera un nouveau capteur téléobjectif

29 décembre 2022 11:09:11 IST

Samsung lancera la série Galaxy S23 en février lors d’un événement spécial. Cependant, des rumeurs autour de la série S24 entrante de 2024 ont déjà commencé à fuir, avant même que les gens aient la chance de voir la série d’appareils S23.

Le successeur du S23 Ultra, qui débarquera au début de 2024, comportera un tout nouveau capteur téléobjectif.

Selon le prolifique leakster Ice Universe, le Galaxy S24 Ultra remplacera le capteur téléobjectif utilisé dans ses prédécesseurs, et « adoptera une nouvelle solution ». Bien que Ice Universe ne mentionne pas de quel capteur téléobjectif il s’agit, nous supposons qu’il s’agit du zoom périscope. Là encore, le renouvellement pourrait s’appliquer à la fois à cela et au module de zoom 3x.

D’autre part, l’appareil photo principal du S24 Ultra resterait le même que celui du S23 Ultra, ou ne serait que légèrement mis à niveau – rien de trop majeur. Alors que le prochain S23 Ultra aurait conservé le même matériel de zoom que son prédécesseur, pour le S22 Ultra, la qualité de l’image s’améliorerait grâce à une meilleure science des couleurs, au traitement de l’image et à l’utilisation de plusieurs « algorithmes d’IA ».

Il semble que le S23 Ultra améliorera quelque peu la qualité de l’image du zoom, tandis que le S24 Ultra nous apportera peut-être une nouvelle technologie vraiment révolutionnaire. D’autre part, en ce qui concerne l’appareil photo principal, l’un des plus grands changements à venir sur le La série S23 sera l’introduction du nouveau capteur 200 MP ISOCELL HP3qui sera également utilisé en 2024 sous une forme identique ou légèrement modifiée.

Le ISOCELL HP1 a été le premier capteur 200MP au monde et a été développé par Samsung. Nous avons déjà vu le capteur utilisé dans un tas d’appareils, notamment le Motorola X30 Pro. Le capteur HP3 est une version légèrement modifiée et beaucoup plus raffinée du capteur HP1, et a été lancée plus tôt cette année.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?