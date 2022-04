Le Galaxy S23 pourrait obtenir un nouveau chipset MediaTek

Samsung fait-il tout différemment avec le Galaxy S23 ? Au lieu d’une puce Exynos maison, le prochain smartphone phare pourrait être équipé d’un processeur MediaTek, du moins pour certains marchés cibles.

Ces dernières années, Samsung a souvent été critiqué pour avoir utilisé différents chipsets dans les produits phares de la série Galaxy S. C’est également le cas avec le Galaxy S22 : selon l’endroit où vous avez acheté le smartphone, vous en avez un avec l’Exynos 2200 ou le Snapdragon 8 Gen 1 de la maison. Cependant, aucun des deux n’a apporté une augmentation significative des performances par rapport au modèle de l’année dernière. Samsung veut maintenant contrer cette critique par une démarche radicale.

Processeurs MediaTek pour Galaxy S22 FE et Galaxy S23 ?

On dit que le fabricant veut installer un chipset différent dans ses smartphones phares à l’avenir – et ainsi remplacer le processeur Exynos interne de toutes choses. Comme l’écrit SamMobile, citant un rapport de Corée, le Galaxy S22 FE et le Galaxy S23 pourraient obtenir un chipset MediaTek. Pour l’instant, on ne peut que spéculer sur lequel ce sera, puisque le constructeur taïwanais n’a pas encore présenté son chipset phare pour 2023. L’utilisation de MediaTek Dimensity 8100 ou Dimensity 9000 serait envisageable.

Les puces Exynos sont de plus en plus puissantes et économes en énergie

Cependant, le rapport coréen affirme que le processeur MediaTek n’alimentera les smartphones Galaxy que pour le marché asiatique. À l’international, Samsung pourrait par exemple s’en tenir aux puces Qualcomm. Mais pourquoi le fabricant devrait-il remplacer son processeur maison ? Cela contredit également les plans sur lesquels Samsung travaille déjà pour mettre ses propres puces sur le marché en utilisant le processus 3 nm. Des augmentations massives de l’efficacité sont attendues de ceux-ci. Il serait alors évident d’utiliser ces processeurs dans leurs propres smartphones phares. Pour le moment, nous ne pouvons qu’attendre et voir quand les plans deviendront plus concrets.