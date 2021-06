Le Galaxy S21 FE a apparemment plusieurs mois de retard

L’édition Fan du Galaxy S21 n’a pu être lancée qu’en octobre au lieu d’août 2021. Cela serait dû à des composants manquants, qui sont actuellement déficients. Samsung n’a peut-être pas encore commencé la production.

Le Galaxy S21 SE devrait probablement être présenté avec les smartphones pliables Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Watch 4 en août. Le célèbre leaker Max Weinbach a mentionné le Galaxy S21 SE dans un récent Tweeter mais pas avec les autres appareils, comme l’écrit PhoneArena. Un rapport des milieux industriels de la part d’ETNews (via PhoneArena), qui a été supprimé peu de temps après sa publication, a révélé que la production du Galaxy S21 FE aurait été interrompue en raison de la pénurie de puces.

La production n’a peut-être même pas encore commencé

Le leaker Roland Quandt a même écrit Twitterqu’il n’avait connaissance d’aucune preuve que Samsung avait même commencé la production du Galaxy S21 FE. Samsung a également commencé la production du Galaxy Z Fold 3 début juin, comme il le note sur winfuture.de. Tout cela indique que le Galaxy S21 FE ne sera pas présenté avec le Z Fold 3, le Z Flip 3 et la nouvelle Galaxy Watch et que le lancement sur le marché est susceptible d’être reporté.

Aussi d’autres reports dus au manque de puces

Selon PhoneArena, la sortie des nouveaux téléphones milieu de gamme Galaxy A52 et Galaxy A72 sur plusieurs marchés, la tablette Galaxy Tab S7 FE et un nouveau Galaxy Note ne seront pas disponibles en 2021 en raison du manque de puces. En août au plus tard, on verra si les rumeurs sont vraies.