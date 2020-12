Le Galaxy S21 est moins cher – y a-t-il un problème?

Vous vous souvenez quand Samsung a plaisanté sur la politique de non-chargeur d’Apple? Maintenant, la société coréenne semble faire marche arrière et rattraper la concurrence.

Comme le rapporte SamMobile, Samsung n’inclura probablement pas de chargeur et d’écouteurs avec les Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra. Cela vient d’un document certifié brésilien. En conséquence, Apple établit à nouveau une tendance que d’autres fabricants suivent désormais.

Décision désormais définitive?

Il est dans l’air depuis un certain temps que le chargeur et les écouteurs pourraient également être retirés des Galaxy S21, S21 + et S21 Ultra. De nombreux utilisateurs ont prophétisé dans les publications correspondantes de Samsung sur les réseaux sociaux que le fabricant coréen ne devrait pas rire trop fort et que ce n’était qu’une question de temps avant de faire de même avec Apple.

Il y a déjà des indications à ce sujet avec le Galaxy Note 20 et la série Galaxy S20 aux États-Unis. Là, les écouteurs manquent dans l’emballage, que les acheteurs peuvent obtenir gratuitement auprès de Samsung sur demande. Il se peut donc que le retrait des accessoires n’affecte que certaines régions au début.

Et la publication Facebook correspondante avec le glissement de Samsung sur Apple a également été supprimée.

Galaxy S21: le prix baisse-t-il?

En éliminant le chargeur et les écouteurs ainsi que les emballages plus petits, Samsung économiserait beaucoup sur les coûts de production et de livraison du Galaxy S21. Précisément parce que plus d’appareils pourraient être expédiés aux clients à la fois. Mais cela rend-il le prix de vente de l’appareil moins cher?

Il serait souhaitable que Samsung ne se moque pas des moqueries d’Apple. Et ce serait un pas courageux dans cette direction si l’on pouvait clairement voir que le client bénéficie du Galaxy S21. Parce qu’Apple avait raison, de nombreux utilisateurs de smartphones ont généralement des chargeurs et des écouteurs en abondance à la maison. Malheureusement, la société américaine n’a pas ajusté le prix de lancement de l’iPhone 12 par rapport au modèle précédent.

Un autre bon moyen serait de livrer gratuitement le chargeur ou les écouteurs du Galaxy S21 sur demande. Cela soulignerait donc le but supposé, à savoir de moins alourdir l’environnement avec une production inutile. Parce qu’alors, vous n’avez vraiment qu’un chargeur et des écouteurs qui en ont besoin.

