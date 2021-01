Le Galaxy S21 est apparemment plus populaire que son prédécesseur

Samsung at-il un succès insoupçonné avec le Galaxy S21? Selon les premiers chiffres de vente, le nouveau modèle pourrait être mieux accueilli par les utilisateurs que le prédécesseur Galaxy S20. La question est de savoir s’il ne s’agit que d’un instantané ou d’une véritable tendance – et si cela s’applique à toutes les régions.



Au moins en termes de précommandes, le Galaxy S21 devrait clairement surpasser le Galaxy S20: en Corée du Sud, les précommandes pour le nouveau modèle sont entre 15 et 20% plus élevées que pour le prédécesseur, rapporte Korea Herald. La demande pour le nouveau smartphone sans connexion à un fournisseur de téléphonie mobile est même trois fois plus élevée.

Galaxy S21: les précommandes seront récompensées

Les fournisseurs de téléphonie mobile en Corée du Sud, en revanche, signalent apparemment la même forte demande pour le Galaxy S21 que pour le Galaxy S20. En conséquence, le temps devra dire si le nouveau smartphone frappera réellement les utilisateurs ou non. Les analystes du marché (Counterpoint Research) avaient déjà prédit que le S21 se vendrait un peu mieux que le Galaxy S20 – mais nettement pire que le Galaxy S10, par exemple.

Les Galaxy Buds Pro correspondent à la couleur de la série Galaxy S21 (© 2021 Samsung)

La raison de la forte demande de précommandes est probablement les économies supposées. Parce que le Galaxy S21 est un peu moins cher que son prédécesseur à la sortie. De plus, Samsung attire actuellement des précommandes avec des ajouts «gratuits»: il s’agit notamment des écouteurs intra-auriculaires Galaxy Buds Plus pour le S21 et S21 + et le Galaxy Buds Pro pour le S21 Ultra. Les trackers «Galaxy SmartTag» sont également inclus.

Le Galaxy S20 est-il meilleur?

La question que se posent actuellement de nombreux propriétaires de Galaxy S20: la mise à niveau en vaut-elle la peine? Si vous possédez le modèle de l’année dernière, vous devriez au moins réfléchir attentivement à l’achat du successeur. Car le Galaxy S21, par exemple, propose une RAM plus petite que son prédécesseur et ne dispose que d’un dos en plastique. En contrepartie, le chipset devrait fonctionner nettement mieux que celui du Galaxy S20 – et pourrait ainsi garantir une meilleure autonomie de la batterie.

Et puis enfin, il y a le Galaxy S20 FE, qui n’est sorti qu’à l’automne 2020. Si vous ne savez pas encore si vous devez utiliser cet appareil: Nous avons déjà comparé le Galaxy S21 avec l’édition Fan du S20 pour vous.