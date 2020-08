Le Galaxy Note 20 Ultra est beaucoup plus solide que l’iPhone 11 Pro Max

Lors d’un test de chute, le nouveau Galaxy Note 20 Ultra a fait un chiffre étonnamment bon par rapport à l’iPhone 11 Pro Max. Cela pourrait être dû au nouveau Gorilla Glass Ventus installé par Samsung.

La chaîne YouTube PhoneBuff a saisi le nouveau Samsung Galaxy Note 20 Ultra et l’a confronté à l’iPhone 11 Pro Max lors d’un test de chute. Le résultat est étonnamment clair en faveur du Note 20 Ultra.

Le Galaxy Note 20 Ultra est incroyablement robuste

Après une série de tests consistant en plusieurs tests de chute, la vitre à l’arrière du Galaxy Note 20 Ultra s’est fissurée à quelques endroits, mais le téléphone lui-même est toujours intact. Il convient également de noter que l’écran ne s’est apparemment pas fissuré du tout et que même le capteur d’empreintes digitales intégré fonctionne toujours, tout comme le stylet S. À part un éclat de verre visible dans le coin supérieur gauche de l’arrière, rien n’indique que le Galaxy Note est 20 Ultra vient de subir une série de tests de chute.

L’iPhone 11 Pro Max est complètement différent: le verre à l’avant et à l’arrière de cet appareil est complètement fissuré et certaines fonctions ne sont plus du tout disponibles. Par exemple, la caméra principale ne fonctionne plus. Le seul aspect où l’iPhone pourrait s’avérer plus stable que la note était dans le cadre. Le smartphone Apple est en acier et le modèle Samsung est en aluminium – ce dernier était légèrement plus sujet aux rayures lors du test.

Gorilla Glass Ventus fait-il la différence?

La raison pour laquelle le Galaxy Note 20 Ultra fonctionne relativement bien dans le test de chute pourrait être due au matériau utilisé. Le nouveau Gorilla Glass Victus de Corning est utilisé pour la première fois dans ce smartphone. Cela devrait être jusqu’à 25% plus stable que le Gorilla Glass 6 de l’iPhone 11 Pro Max et peut résister à des chutes d’une hauteur allant jusqu’à deux mètres.

Si les résultats des tests remontent au nouveau Gorilla Glass, nous ne pouvons qu’espérer que nous verrons encore plus de smartphones avec ce matériau à l’avenir.