Le Galaxy Note 20 était probablement le dernier Galaxy Note

Les indications de la fin de la série Galaxy Note de Samsung se multiplient. Il n’y a aucun signe que Samsung travaillerait sur un nouveau Galaxy Note. Au contraire, d’autres futurs smartphones phares devraient pouvoir être utilisés avec le S Pen.

Il n’y a actuellement aucune information sur le développement de la série Note 21. Ceci est attribué à l’univers de glace Leaker bien connu et surtout fiable Twitter. Ceci est une « indication inhabituelle » – apparemment au fait que Samsung veut abandonner la série Galaxy Note. Le leaker Max Weinbach, qui fournit souvent des informations pertinentes à Samsung, ne s’attend pas non plus à un nouveau Galaxy Note. Au contraire, sept autres téléphones phares sont prévus pour 2021.

Trois nouveaux produits phares avec entrée S-Pen

Selon Weinbach, trois de ces appareils devraient être compatibles avec le S Pen, comme c’est le cas avec un autre Tweet écrit. Malheureusement, il ne révèle pas lesquels cela pourrait être. Il y a déjà des rumeurs selon lesquelles le Samsung Galaxy S21 Ultra et le Galaxy Z Fold 3 autorisent le fonctionnement du stylet. Il s’agit probablement d’une fonctionnalité facultative et il y aura un cas spécial pour accueillir le S Pen.

Reste la question du troisième smartphone avec support S-Pen. Les Galaxy S21, S21 FE et S21 + ne devraient pas l’être, car le modèle Ultra a toujours été le produit phare avec la plupart des fonctionnalités de la série. Cela laisse le Galaxy Z Flip 3 et le Z Fold FE. Le Galaxy Z Fold FE est probablement la version la moins chère des smartphones pliables de Samsung – «FE» signifie «Fan Edition», qui est conçu selon les souhaits de la communauté Samsung. Le Galaxy S20 FE fait actuellement partie de cette série. Étant donné que l’édition Fan offre des fonctionnalités légèrement épurées, le fonctionnement du S-Pen est probablement hors de question.

Informations officielles en janvier

Les utilisateurs devraient pouvoir écrire sur un nouveau Galaxy Z Flip avec le S Pen.

En plus du Galaxy S21 Ultra et du Galaxy Z Fold 3, le Galaxy Z Flip 3 sera probablement également compatible avec le S Pen. Les téléphones à clapet Galaxy Z peuvent être pliés au milieu, comme les anciens téléphones à clapet, uniquement avec un écran pliable. Samsung devrait présenter au moins certains des nouveaux produits phares en janvier 2021, puis il devrait y avoir plus d’informations sur le sort de la série Note.