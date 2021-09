Le gala du Met : Kim Kardashian West, Lady Gaga et 3 autres stars aux looks les plus mémorables de tous les temps

Le Met Gala revient à New York après une année sabbatique. Situé dans l’historique Metropolitan Museum of Art de la ville, la plus grande soirée de la mode de l’année aura lieu le 13 septembre 2021. Bien que l’événement ait généralement lieu le premier lundi de mai, le coronavirus (COVID-19) a reporté la date à fin 2021. Chaque année, des célébrités se rassemblent sur le tapis rouge et arborent des looks époustouflants.

Avant le début de la nouvelle réunion intime, revenez sur quelques-uns des ensembles inoubliables du Met Gala.

Kim Kardashian West, Lady Gaga et Rihanna | Larry Busacca/Getty Images, Theo Wargo/WireImage, Jamie McCarthy/FilmMagic

1. Kim Kardashian West

Année 2013

Thème : Punk : Du Chaos à la Couture

Kanye West et Kim Kardashian | Dimitrios Kambouris/Getty Images

Kim Kardashian West a construit un empire à partir de son émission de télé-réalité, L’incroyable famille Kardashian. Cependant, elle n’a jamais hésité à exprimer son amour pour la haute couture et la couture. Ainsi, la mère de quatre enfants était ravie lorsqu’elle a assisté au Met Gala en tant que plus un de Kanye West. Malheureusement, sa robe fleurie Givenchy n’a pas donné à Kardashian West la réponse qu’elle souhaitait. Peu de temps après l’apparition, son look a inspiré plusieurs mèmes et Mme Doubtfire comparaison de Robin Williams.

« J’étais très enceinte, très gonflée et ballonnée, et je me suis dit : ‘Oh mon Dieu, bien sûr, la première fois que j’y vais [to The Met Gala], je vais être énorme », a déclaré Kardashian West à Vogue en 2019.

CONNEXES: Billets pour le gala du Met : ce qu’il en coûte pour assister au « Super Bowl » de la mode

2. Lady Gaga

Année : 2019

Thème : Camp : Notes sur la mode

Lady Gaga | ANGELA WEISS/AFP via Getty Images

Lady Gaga a prouvé à quel point elle pouvait être exagérée au Met Gala 2019. Pour l’événement, l’artiste « Born This Way » portait quatre tenues différentes conçues par Brandon Maxwell. Au cours de l’entrée de 16 minutes, Lady Gaga est entrée dans la salle, berçant une robe cape rose fuchsia avec un train de 25 pieds. Au moment où elle est arrivée sur les marches du Met Gala, l’actrice oscarisée avait terminé l’entrée avec de la lingerie à paillettes et des bottes à talons hauts.

3. Rihanna

Année : 2015

Thème : Chine : à travers le miroir

Rihanna | Larry Busacca/Getty Images

Rihanna laisse toujours ses fans deviner quand il s’agit de mode. Il n’est donc pas surprenant que la chanteuse et magnat de Fenty Beauty ait fermé le Met Gala en 2015. Alors qu’elle ornait le tapis rouge de l’événement ce soir-là, Riri portait une robe jaune du designer Guo Pei. La robe faite à la main était criblée de volutes de flore. Rihanna a ensuite ajouté une coiffe assortie alors qu’elle posait pour les caméras.

Le look de la chanteuse « Work » a volé la vedette ce soir-là et lui a valu la place la mieux habillée dans plusieurs publications cette année-là. Cependant, Rihanna admet qu’elle s’est sentie stupide en portant la robe over-the-top.

« Je me souviens avoir eu si peur de sortir de cette voiture parce que j’avais l’impression: » J’en fais trop « , a-t-elle déclaré à Access Hollywood. «Je passais devant le tapis rouge, et je voyais juste des robes, et je me disais:« Oh mon dieu, je suis un clown. Les gens vont se moquer de moi. C’est comme, trop. Je pensais que. J’ai tourné comme trois fois; Je ne plaisante même pas. Et finalement, je me suis dit : ‘Peu importe, allons-y. Allons-y. Allons-y.’ Je connais. Je ne le regrette pas.

CONNEXES: Pourquoi les responsables du gala du Met sont-ils si stricts quant à leur règle de non-selfie ?

4. Zendaya

Année : 2019

Thème : Camp : Notes sur la mode

Zendaya et Law Roach | Taylor Hill/FilmMagic

Le Met Gala 2019 était la nuit des grandes entrées. En plus de Lady Gaga, Zendaya est arrivée de façon inoubliable à l’événement. Une fois entrée dans le bâtiment, la Euphorie La star a rendu hommage à sa renommée sur Disney Channel en se présentant sous le nom de Cendrillon. En tant que princesse, Zendaya a stupéfié le public avec sa robe de bal bleue et brillante de Tommy Hilfiger. Son styliste de longue date, Law Roach, accompagnait l’acteur en tant que « fée marraine ».

5. Cardi B

Année : 2018

Thème : Corps célestes : la mode et l’imaginaire catholique

Cardi B | ANGELA WEISS/AFP via Getty Images

Cardi B a assisté à son premier Met Gala en attirant l’attention du public en 2018. L’artiste « WAP » s’est rendue à l’événement des semaines après avoir annoncé sa grossesse avec Kulture Kiari Cephus. Sur le tapis rouge, elle portait une robe ornée de bijoux conçue par Moschino par Jeremy Scott. Pour accessoiriser le look, Cardi a ajouté une coiffe incrustée de pierres précieuses et un tour de cou bling-out. De nombreux fans du rappeur ont adoré la façon dont elle a affiché sa grossesse tout au long de la nuit. ,

Pour ceux d’entre nous qui regardent la mode du Met Gala 2021 à la maison, Teen Vogue commence à diffuser l’événement en direct le 13 septembre à 17h30 HNE.

CONNEXES: Les looks les plus uniques et les plus spectaculaires du gala du Met 2019 qui ont laissé les fans sans voix