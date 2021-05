Le gala du Met est reporté mais ce fan de mode est prêt avec un look sur le thème des vaccins

Le gala du Met 2021 n’aura peut-être pas lieu avant septembre, mais l’aspirant designer Brendan Bash a apporté du glamour inspiré des vaccins sur les marches du Metropolitan Museum of Art pour célébrer le «premier lundi de mai».

Les photos frappantes sont devenues virales, recueillant des dizaines de milliers de likes et de partages. Bash a déclaré à TMRW que cela avait également conduit à une vague de soutien et de relations avec d’autres designers et créatifs.

« C’est tellement flatteur et vraiment extrêmement gentil », a déclaré Bash à propos de la réponse à son message. «Surtout à un moment comme celui-ci, quand vous apprenez à apprécier tant la contribution des autres et des autres (après) avoir passé autant de temps seul et être isolé comme nous l’avons tous été pendant environ un an.

C’est le premier lundi de mai, traditionnellement la date de la #MetGala L’année dernière, en quarantaine, j’ai confectionné une robe avec des tissus autour de mon appartement inspirée du gala annulé ‘About Time’. Le gala étant à nouveau reporté, j’ai décidé d’en faire un autre. Le thème: SCIENCE pic.twitter.com/9gVCU8RwbG – Brendan (@Brenbash) 3 mai 2021

Bash a déclaré à TMRW que la tenue élaborée était principalement composée de matériaux qu’il avait déjà à la maison et sont plus simples qu’ils ne le paraissent: les cartes de vaccination dessinées à la main ont été faites avec une étiquette en chêne et un panneau d’affichage, soutenues par de vieux cintres en fil de fer, et le clair le plastique de la seringue est un couvercle de table collé en place. L’aiguille est en fait constituée d’un grattoir rétractable pour le dos dont l’extrémité est retirée. En tout, le projet a duré environ une semaine.

«J’avais, je dirais, probablement 75% des choses, juste à partir d’autres projets que j’ai réalisés ou d’autres choses que j’ai faites dans ma boîte de bricolage», a-t-il déclaré. «Je suis allé au magasin à un dollar et j’ai ramassé quelques choses que je n’avais tout simplement pas et dont je savais avoir besoin … C’est toujours quelque chose que j’ai fait; c’est un peu mon style. Je ne veux pas disons que ce sont tous des articles ménagers, mais ce sont tous des objets que vous auriez simplement dans votre appartement. «

Bash a emballé un sac à main « Fauci » rempli de beignets Krispy Kreme en référence à la promotion de la marque, qui offre aux invités vaccinés un beignet gratuit chaque jour en 2021. JKLphoto / Josh Levinson?

Ce n’est pas la première fois qu’il crée une tenue du Met Gala: l’année dernière, alors qu’il était isolé dans son appartement de New York et qu’il apprenait que le gala avait été annulé, il a confectionné sa propre robe.

«J’avais tout ce temps libre, comme tout le monde», a-t-il déclaré. «L’année dernière, le thème était« À propos du temps », et j’ai donc un jour proposé le concept« Le temps, c’est de l’argent ».»

Puisque tout le monde le demande, c’est la robe que j’ai faite l’année dernière – mon concept était « Time Is Money » et j’ai sacrifié mon horloge de cuisine 😂 plus de photos sur mon insta! pic.twitter.com/IPC4y7UxHo – Brendan (@Brenbash) 4 mai 2021

Le look utilisait également des articles ménagers, comme une paire de rideaux verts et une horloge de cuisine. Bash a déclaré qu’il avait eu une «bonne réponse», mais n’était pas aussi viral que la robe vaccinale. Il a décrit le soutien du look inspiré de la science comme «vraiment fou».

« C’est tellement sauvage pour moi d’être si connecté avec toutes ces personnes, littéralement du monde entier, en me faisant simplement ces compliments que je ne m’attendais jamais à recevoir », a déclaré Bash. « Vraiment, c’était juste quelque chose que je faisais pour m’amuser. Je savais que les gens qui ont eu un coup de pied l’année dernière seraient comme, ‘Oh, mon Dieu, il l’a encore fait’, et en rigolent bien , mais je veux dire, c’est juste un peu sauvage. «

Bash a accentué le look glamour avec un maquillage argenté. JKLphoto / Josh Levinson

Bash a déclaré qu’il avait même eu une grande réaction en personne lorsqu’il a pris les photos au musée populaire.

« Je me suis dit ‘Je ne pense pas que ça va être un énorme problème, les gens voient tout le temps des conneries folles à New York' », a déclaré Bash. « … De l’autre côté de la rue (du musée), j’ai mis la tenue, et dès que c’était sur le portier du bâtiment que (le photographe et moi) étions en face de fouetté son téléphone et a commencé à parler des photos … Je n’avais pas réalisé jusque-là que c’était fou, que les gens n’avaient rien vu depuis un an. Je sortais vraiment fort de la porte. «

En rapport

Bash a déclaré que le reste de la séance photo, qui n’a duré qu’environ 10 minutes, était « vraiment amusant ».

« J’ai juste essayé de le délimiter, mais les gens étaient définitivement ravis », a-t-il dit, notant qu’en raison du beau temps, les marches du musée étaient encombrées. « … Tout le monde était vraiment, vraiment gentil. »

En rapport: