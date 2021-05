Le gagnant du cercle a payé un autre concurrent une partie de ses gains par culpabilité

Alex Hobern a remporté la première série de l’émission – se faisant passer pour sa propre petite amie, Kate.

Cela signifiait d’autres concurrents de la pêche au chat, dont Dan Mosaku qui avait flirté avec « Kate » via la plate-forme de médias sociaux tout au long de la série.

Quand il s’agissait de finalement se rencontrer, cela ne se passait pas bien avec Dan qu’il avait été dupé et il a même dû être retiré de la situation pour se calmer.

Après que Dan ait découvert qu’il avait été joué, Alex a remporté la série et est devenu le «Champion des téléspectateurs». Il est reparti avec un total de 75 000 € (50 000 € pour la victoire et 25 000 € pour la victoire du «Champion des téléspectateurs»).

Crédit: Channel 4

Il a maintenant affirmé qu’il avait en fait donné à Dan certains de ses gains. S’adressant à 45secondes.fr, Alex a déclaré: «Je me suis senti très coupable à partir du moment où Dan et moi nous sommes assis et pendant des mois après. Surtout après avoir remporté les deux prix.

«J’ai même fini par donner à Dan une partie du prix en argent en raison du sentiment que je l’avais trahi devant la nation.

« Dan a été en fait retiré de la situation au départ pour lui permettre de se calmer, me laissant ragoût seul dans la pièce pendant un moment. Puis il a été renvoyé pour la conversation qui a été diffusée. Très très gênant. »

Le moment où Dan a découvert que «Kate» était en fait Alex. Crédit: Channel 4

Il a ajouté: « À l’époque, rien ne semblait avoir aidé la situation. Même avec l’ajout de Sian et Freddie, la tension était toujours là et je voulais juste que le sol m’engloutisse et me fasse foutre le camp. hors de là. «

Après la diffusion de l’émission, Alex et Dan sont devenus amis et ont même commencé un podcast. Ils restent maintenant en contact régulièrement et bien qu’Alex ait refusé de commenter l’annulation de l’émission, il a dit que c’était une expérience qu’il « n’était pas pressé de revivre ».

Depuis que je suis Le cercle, Alex a parlé de l’impact que cela avait sur son bien-être mental. Il a également utilisé une partie de l’argent qu’il a gagné pour créer une marque visant à accroître la notoriété et la conversation autour du bien-être mental, appelée Happy Dayz.