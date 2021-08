Le Future Games Show revient pour la Gamescom, plus de 40 jeux le 26 août

GamesRadar ramène son Future Games Show pour un autre épisode qui coïncidera avec la Gamescom 2021. La vitrine numérique contiendra « plus de 40 jeux d’éditeurs tels que Frontier Developments, Team17, Koch Media et Tripwire Interactive », et sera hébergée par Resident Evil Village. les doubleurs Maggie Robertson (Lady Dimitrescu) et Aaron LaPlante (The Duke). La diffusion en direct commence à 21h BST / 13h PT / 16h HE.

Disponible sur les plateformes habituelles (Twitch, YouTube), Maggie Robertson a déclaré : « Je suis ravie de présenter le Future Games Show le 26 août avec ma co-star de Resident Evil Village Aaron LaPlante ! Il y a des jeux incroyables présentés dans le spectacle et j’ai hâte de vous montrer tout ce qui vous attend cette année et au-delà. » Cette dernière itération du Future Games Show développera également le concept de salle d’exposition virtuelle, avec encore plus de démos disponibles pour jouer sur place.

La soirée d’ouverture de la Gamescom en direct organisée par Geoff Keighley devrait avoir lieu la veille, nous pouvons donc nous attendre à une poignée d’annonces de jeux à la fin de ce mois. Qu’est-ce que tu veux voir? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.