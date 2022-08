Le futur grand contenu de Dying Light 2 Stay Human a été quelque peu taquiné par Techland

Shen Xiu, le nouvel agent du deuxième chapitre de Dying Light 2 Stay Human, a été présenté dans les premiers détails de Dying Light 2 Stay Human publiés par Techland.

Dans quelques semaines, The Huntress and the Witch, la deuxième partie, et les prochains correctifs 1.5 seront tous deux publiés. Les chapitres jouent un rôle important dans la stratégie de soutien post-lancement de Dying Light 2 Stay Human, comme indiqué précédemment.

Présentation du nouvel agent de succursale, Shen Xiu, également connu sous le nom de Huntress. Elle est qui ? Son origine est inconnue. Que fait-elle à la City ? Pour le moment, tout ce que vous devez savoir, c’est que vous avez une mission particulière de ce traqueur et maître du tir à l’arc incroyablement compétent. Qu’en sera-t-il pour vous chasseur ou proie ?

Anna Kubica, Senior Brand Manager, et Carole Langier, Game Designer de Chapter Concept, discutent de la raison d’être de ce nouveau contenu dans le jeu dans l’édition la plus récente de notre série de vidéos D2K: At The Fish Eye.

Regardez le dernier épisode de la série « At the Fish Eye » de Techland pour entendre Anna Kubica, Senior Brand Manager, et Karol Langier, concepteur de jeux, discuter des principes directeurs de ce nouveau matériel de jeu. Ils pourraient même fournir un contexte supplémentaire pour le futur deuxième Chapitre ; qui sait!

Selon des rumeurs tourbillonnantes, le premier DLC significatif pour Dying Light 2 Stay Human sera narratif et sur le thème de Gladiator. Un autre nouveau site majeur spéculé pour le DLC est un opéra.

Depuis sa sortie initiale en février 2022, Dying Light 2 Stay Human s’est vendu à plus de cinq millions d’exemplaires. Actuellement, il peut être joué sur le Xbox One, Xbox Series X|S, PS4, PS5 et PC.

Semblable à ce qu’ils ont fait avec le premier Dying Light, un jeu qui est rapidement devenu l’un des meilleurs jeux de zombies de tous les temps, Techland promet de continuer à développer et à soutenir Dying Light 2 dans les mois à venir.