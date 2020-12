Le frère de Wendy Williams conteste la chronologie de la mort de sa mère

Le frère de Wendy Williams, Tommy Williams, révèle une version différente des événements en ce qui concerne le décès de leur mère.

De nombreuses personnes ont perdu des êtres chers cette année et il peut être difficile de faire face. Hier, le frère de Wendy Williams, Tommy Williams, s’est rendu sur Instagram Live le 8 décembre et a annoncé que leur mère, Shirley Williams, était décédée dimanche dernier, le 6 décembre. Cependant, un jour avant, le 7 décembre, Wendy. tout en portant tout noir, annoncé le Le spectacle de Wendy Williams que sa mère est décédée «il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup, plusieurs semaines». Après avoir vu l’annonce de Wendy, Tommy a déclaré dans sa vidéo: «Maintenant, peut-être que certains d’entre vous peuvent voir ce que Wendy a vécu. Il rappelle également aux téléspectateurs que Wendy est humaine, et qu’elle est aussi une mère et une sœur, entre autres rôles. Astrid Stawiarz / Les fans ont été très favorables, montrant leur amour et leurs condoléances envers Wendy. Les fans demandent également des excuses pour Wendy de la part de ceux qui l’ont critiquée plus tôt cette année. Tommy a également déclaré avoir dit à Wendy à plusieurs reprises qu’elle «ne savait pas comment prendre un jour de congé». Il a poursuivi en disant: «La santé mentale, la santé physique – c’est pour cela qu’ils vous donnent des jours de congé». Après que la nouvelle du décès de sa mère ait été rendue publique, Wendy a fait son annonce le lendemain tout en retenant ses larmes. « Elle est décédée belle et paisible et entourée d’amour. » [via]