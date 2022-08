Le frère de Macaulay Culkin qui sera dans Black Mirror

Netflix

La série créée par Charlie Brooker aura une nouvelle saison sur Netflix. Jusqu’à présent, il n’a pas été confirmé quand sa date de sortie sera.

©IMDBLa première saison a été créée en 2011.

Petit à petit, la nouvelle saison de Miroir noir prend forme pour ce qui sera son sixième opus. La cinquième saison de l’émission créée par charlie brooker pour Bbc (acquis plus tard par Netflix) a été lancé en juin 2019 et pendant un moment tout était en veille avec la possibilité qu’il soit le dernier à voir la lumière. Cependant, depuis le N rouge acquis les droits de cette production de science-fiction acclamée, il était clair qu’ils n’allaient pas la laisser mourir sans avoir d’abord sorti un bon nombre d’épisodes.

Toujours sans date de sortie, on pense que la prochaine saison de Miroir noir on ne le verrait qu’en décembre 2023. La bonne nouvelle est que le travail de tournage a déjà commencé et qu’ils ont des visages familiers confirmés, parmi lesquels des personnages tels que Zazie Beetz (Atlanta), Josh Hartnet (chute du faucon noir), Aaron Paul (Breaking Bad), Kate Mara (château de cartes) et Danny Ramírez (Le faucon et le soldat de l’hiver). Ce jour un nouvel ajout a été dévoilé.

date limite a confirmé que roy culkinle frère de Macaulay Culkin (étoile de Mon pauvre petit ange) Oui Kieran Culkin (le personnage de Succession)rejoindra la sixième tranche de Miroir noir. De Netflix, ils n’ont pas voulu commenter cela, mais ce serait très étrange si ce n’était pas vrai. En ce sens, il a été révélé que le contrat avec l’acteur a été signé au cours des dernières heures pour ce qui sera le premier opus produit par la société qui charlie brooker fondé avec le producteur exécutif de Miroir noir, Annabelle Jonesappel OS cassés.

Parmi les œuvres les plus marquantes de la carrière de roy culkintu ne peux pas laisser tomber ce que tu as fait dans signauxde M. Night Shyamalanoù il a travaillé avec des personnalités telles que Mel Gibson, Joaquin Phoenix, Laura Linney et Mark Ruffalo. De ses derniers projets se démarque Bannière du cieloù il a travaillé avec Andrew Garfield dans cette série de effet dans lequel il a donné vie à Samuel Laferty. De plus, il est possible de mentionner ce qui a été fait en Waco et en Halston (ce dernier produit par Netflix).

+Le deal qui a rendu Rory Culkin célèbre

Comme on le sait, la famille culkins est devenu mondialement connu avec Macaulay Culkin comme fer de lance et des projets qui étaient de Mon pauvre petit ange un tu vas me payer papa Oui Richie Rich. Dans ce contexte, c’était la figure paternelle de Les Culkins, Kit Culkins, celle qui a tout fait pour que cela devienne une réalité (même quand ses méthodes et ses objectifs étaient totalement condamnables). Une fois Macaulay Culkin devenu célèbre, il a établi comme clause de chaque contrat qu’à chaque fois qu’il était choisi pour un casting, ils signaient également avec l’un de ses frères pour lui donner un rôle mineur. C’était comme ça roy culkin a joué un rôle tout à fait mineur dans l’ange maléfiqueproduction qu’en 1993 Macaulay Culkin dirigé à côté d’un très petit Elijah Wood, et a commencé sa carrière.

