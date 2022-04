Le frère de la victime de l’attentat de Boston, âgé de 8 ans, termine le marathon de la ville

Le frère de 20 ans de la plus jeune victime de l’attentat du marathon de Boston a couru et terminé le marathon de Boston lundi.

Le frère cadet d’Henry Richard, Martin Richard, avait 8 ans lorsqu’il a été tué dans l’attentat à la bombe du marathon de Boston en 2013. Deux autres – Krystle Campbell, 29 ans, et Lingzi Lu, 23 ans – ont également été tuées dans l’attentat.

Lundi, Henry Richard a couru la course pour la première fois en l’honneur de son défunt frère.

« Je l’ai fait pour nous deux, ainsi que pour ma sœur et le reste de ma famille », a déclaré Richard sur la filiale de CBS à Boston. « C’est génial d’être ici, enfin, cela a pris des années pour moi. »

« Tellement d’émotion. Je sais que Martin l’aurait fait avec moi. Tellement heureux de le finir. »

Selon le compte Instagram de la Fondation Martin Richard, Henry Richard faisait partie d’une équipe de coureurs représentant la fondation, qui « travaille pour faire avancer les valeurs d’inclusion, de gentillesse, de justice et de paix », selon son site Internet.

Henry Richard a déclaré à WBTS, affilié à Boston NBC, qu’il savait que si son jeune frère était encore en vie, il aurait couru la course avec lui.

« Plus incroyable que je n’aurais pu l’imaginer », a déclaré Henry Richard à propos de la course. « Je sais que s’il était ici – que ce soit cette année ou les prochaines années à venir – il l’aurait (dirigé) avec moi, donc c’est tout ce à quoi je peux penser. »

Lié: La naissance d’un bébé réunit une survivante de l’attentat du marathon de Boston et une infirmière, 8 ans plus tard

NBC Sports a rapporté que l’Américain qui a remporté le marathon de Boston en 2014 en portant un dossard avec les noms des victimes de l’attentat écrit dessus, Meb Keflezighi, a remis à Richard sa médaille de finition.

Henry Richard a déclaré qu’il prévoyait de courir à nouveau la course à l’avenir.

« J’aime cette ville et je ne pourrais pas leur être plus reconnaissant et tout ce qu’ils ont fait pour moi », a-t-il déclaré à la station CBS.