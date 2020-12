Le frère de Joe Biden: Qui est James Biden?

Un autre jour, une autre enquête de la famille Biden.

Cette fois, le frère de Joe Biden, James Biden, ferait l’objet d’une enquête du FBI pour son implication dans une «entreprise hospitalière» en Pennsylvanie.

Le gouvernement fédéral interroge James Biden sur ses liens avec la société Americore Health, qui exploite des hôpitaux ruraux en Pennsylvanie.

Selon un rapport précédent, «une carte de visite l’identifiant comme un« mandant d’Americore »a été enregistrée dans les archives judiciaires dans une affaire civile au Tennessee, mais il a contesté le fait qu’il est le dirigeant de la société.

En janvier, le FBI a fait une descente dans un hôpital américain à Ellwood City, en Pennsylvanie, et aurait emporté avec eux des boîtes pleines d’objets non divulgués.

Americore est également actuellement en faillite et a fait face à des allégations de «mauvaise gestion sans lien avec James Biden».

Qui est le frère de Joe Biden, James Biden?

Lisez la suite pour découvrir tout ce que vous devez savoir sur James Biden.

C’est l’un des deux jeunes frères de Joe Biden.

Joe Biden est l’aîné de quatre enfants. Il a une sœur cadette, Valerie Biden Owens, et deux frères plus jeunes: Frank Biden et James Biden.

Valerie Biden Owens a un enfant, une fille nommée Missy Owens, qui a également travaillé dans la politique.

James Biden a eu une pléthore d’emplois tout au long de sa vie.

James Biden, 70 ans, a fait ses preuves en matière d’emplois dans différents domaines.

Certains des titres de poste qu’il a occupés au fil des ans comprennent le propriétaire de boîte de nuit, le courtier en assurance, le consultant politique, la collecte de fonds politique, l’investisseur en démarrage et le dirigeant d’une entreprise de construction.

Il est marié.

James Biden est marié à Sara Biden, et il ne semble pas qu’ils aient des enfants ensemble.

On ne connaît pas beaucoup d’informations sur James Biden et sa femme, y compris depuis combien de temps ils sont mariés.

La nouvelle de l’enquête James Biden survient juste un jour après l’enquête du FBI de Hunter Biden.

Lorsque vous faites partie de la famille Biden, vous faites apparemment partie de plusieurs enquêtes du FBI.

Le fils de Joe Biden, Hunter Biden, a publié une déclaration plus tôt cette semaine, révélant qu’il faisait actuellement l’objet d’une enquête du FBI sur une possible fraude fiscale.

« J’ai appris hier pour la première fois que le bureau du procureur américain du Delaware avait informé mon conseiller juridique, hier également, qu’il enquêtait sur mes affaires fiscales », a déclaré Biden dans un communiqué publié par l’équipe de transition Biden-Harris.

« Je prends cette question très au sérieux, mais je suis convaincu qu’un examen professionnel et objectif de ces questions démontrera que j’ai géré mes affaires de manière légale et appropriée, y compris avec le bénéfice de conseillers fiscaux professionnels », poursuit le communiqué.

«Le président élu Biden est profondément fier de son fils, qui a lutté contre des défis difficiles, y compris les attaques personnelles vicieuses de ces derniers mois, pour en ressortir plus fort», indique également le communiqué.

Biden n’a pas encore commenté les nouvelles de son frère.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.