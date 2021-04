Le frère de George Floyd dit que le verdict de Derek Chauvin est «  un moment charnière  »

Le frère de George Floyd pense que la condamnation mardi de l’ancien policier Derek Chauvin pour le meurtre de Floyd il y a près d’un an ne change pas seulement la vie de sa famille, mais un tournant dans la lutte pour la justice raciale à travers le monde.

Philonise Floyd s’est entretenue avec Craig Melvin AUJOURD’HUI mercredi après la condamnation de Chauvin pour meurtre au deuxième et au troisième degré, ainsi que pour homicide involontaire coupable au deuxième degré. Chauvin, qui est blanc, a été filmé agenouillé sur le cou de Floyd pendant plus de neuf minutes alors que Floyd, qui était noir, était menotté et allongé sur le sol l’année dernière.

« J’ai toujours eu la foi, et je l’ai répété encore et encore », a déclaré Floyd. «J’entends ‘coupable’ et ensuite j’ai entendu d’autres chiffres, et j’entends de nouveau ‘coupable’, et j’ai dit: ‘Seigneur, s’il vous plaît que ce soit un autre’, et j’entends ‘coupable à nouveau’, et j’étais excité.

« C’était un pivot pour moi, ma famille, le monde. Et Gianna, elle ne sait tout simplement pas que les mots qu’elle a prononcés – » mon père va changer le monde « – il l’a vraiment fait. Il a changé le monde. »

La condamnation pour meurtre au deuxième degré est passible d’une peine maximale de 40 ans, le meurtre au troisième degré est passible d’une peine maximale de 25 ans et la condamnation pour homicide involontaire coupable au deuxième degré est passible d’une peine maximale de 10 ans.

Floyd espère que la condamnation de Chauvin a marqué un début de changements dans les relations policières et raciales plutôt que simplement l’aboutissement du combat de sa propre famille pour la responsabilité.

« Ce devrait être le début pour cette nation de comprendre que nous pouvons tous vivre les uns avec les autres, nous devrions tous pouvoir travailler ensemble », a-t-il déclaré.

En rapport

Floyd a déclaré que les législateurs devraient poursuivre sur la lancée de la condamnation en faisant adopter par le Congrès la loi George Floyd sur la justice dans le maintien de l’ordre, qui vise à lutter contre l’inconduite policière, la force excessive et les préjugés raciaux dans le maintien de l’ordre. Le projet de loi a été adopté à la Chambre principalement en fonction des partis politiques en mars et est maintenant au Sénat.

« Nous pensons au George Floyd Policing Act, qui est un projet de loi qui doit être fixé sur des normes plus strictes sur le terrain, qui doit être le plus haut niveau car il y a tellement de gens qui ont leur sang sur ce projet de loi », a déclaré Floyd .

« Vous avez Breonna Taylor, le mandat d’arrêt. Elle a été tuée, innocente, dans sa maison, endormie. Vous avez Eric Garner et mon frère George, tous les deux, la clause de non-étranglement, qui doit être en vigueur. Vous vous devez mettre fin à l’immunité qualifiée. Vous devez avoir vos caméras embarquées et vos caméras corporelles allumées à tout moment. «

Il a également estimé que le verdict pourrait restaurer une certaine confiance dans le système judiciaire américain.

« Les gens croient vraiment que nous avons la liberté, et c’est la liberté pour tous puisque justice a été rendue pour George », a-t-il déclaré.

Cette année a également été éprouvante pour Floyd depuis que son frère a été tué. Il est passé du travail de chauffeur de camion à une lutte inlassable pour la justice et la responsabilité au nom de son frère.

«Je me sens mieux», dit-il. « Je me sens soulagé. En fait, je me suis endormi pendant environ cinq heures la nuit dernière, et c’était génial. Je voulais célébrer. Je sais que c’est quelque chose que je ne devrais pas avoir à faire, mais c’était historique.