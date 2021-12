Le frère de Chadwick Boseman pense que T’Challa devrait être refondu

Le frère de Chadwick Boseman, Derrick Boseman, pense que T’Challa devrait être refondu pour d’autres aventures comme Panthère noire dans l’univers cinématographique Marvel. Depuis son décès tragique en août de l’année dernière, et avec Panthère noire : Wakanda pour toujours à l’horizon, les fans se sont demandé si Marvel ramènerait T’Challa sous les traits d’un nouvel acteur. Dans une discussion avec TMZ, Derrick Boseman a fait part de ses réflexions, estimant que son frère pensait à la Panthère noire personnage comme « plus grand que lui-même comme un seul gars ».

S’il précise que « Chadwick n’a jamais explicitement exprimé ses souhaits, avant sa mort, sur ce qui devrait arriver avec le personnage », il estime qu’il n’y a pas assez « d’influences positives pour les jeunes enfants noirs » et que ramener T’Challa est un étape importante pour aider à y remédier.

45secondes.fr VIDÉO DU JOUR

La perspicacité et l’opinion de Derrick Boseman sur la question font suite à une pétition populaire qui appelle Marvel à refondre T’Challa. Plus de 44 000 personnes ont maintenant signé la pétition, qui indique que « Ceci est un appel au président de Marvel Studios Kevin Feige, au coprésident Louis D’Esposito et au scénariste/réalisateur Ryan Coogler à reconsidérer leur décision et à refondre le rôle de « T’Challa » dans la franchise Black Panther. Si Marvel Studios supprime T’Challa, ce serait au détriment du public (en particulier des garçons et des hommes noirs) qui se voyaient en lui. Cela inclut également les millions de fans qui ont été inspirés par le personnage.

La pétition conclut que « Chadwick Boseman voulait que les gens voient le rôle, et non lui-même. Il croyait que les rôles qu’il endossait étaient plus grands que lui, et le rôle de T’Challa ne faisait pas exception. Des sentiments qui ont maintenant apparemment été approuvés par le frère de Chadwick Boseman.

Marvel Studios se sent bien différemment. Panthère noire : Wakanda pour toujours Le producteur Nate Moore a récemment réaffirmé qu’ils n’avaient pas l’intention de ramener T’Challa maintenant que Chadwick Boseman est parti. « Je suis tout à fait honnête : vous ne verrez pas T’Challa dans l’univers MCU 616 », a-t-il déclaré le mois dernier, « Nous ne pouvions pas le faire. » Il a ajouté: « Quand Chad est décédé, c’était une vraie conversation que nous avons eue avec [director Ryan] Coogler à propos de « Qu’est-ce qu’on fait ? » et c’était une conversation rapide. Ce n’était pas des semaines, c’était des minutes pendant lesquelles nous devions trouver comment faire avancer cette franchise sans ce personnage. Parce que je pense que nous ressentons tous tellement T’Challa dans le MCU à l’écran… est lié à la performance de Chadwick. »





Détails de la parcelle pour Panthère noire : Wakanda pour toujours, sont gardés secrets, mais des rumeurs récentes ont prétendu révéler les grandes lignes du film, le rapport affirmant que la suite tournera autour d’une guerre entre la légendaire ville sous-marine d’Atlantis et Wakanda. On s’attend également à ce que le personnage de Letitia Wright, Shuri, la sœur cadette de T’Challa, prenne le relais de Black Panther, tout en rendant hommage à l’héritage de Chadwick Boseman.

Réalisé par Ryan Coogler, qui a co-écrit le scénario avec Joe Robert Cole, Panthère noire : Wakanda pour toujours met en vedette Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Letitia Wright, Winston Duke et Angela Bassett. Panthère noire : Wakanda pour toujours devrait sortir aux États-Unis le 11 novembre 2022, dans le cadre de la phase quatre du MCU.









Kingsman 3 commencera le tournage en 2022 Le réalisateur Matthew Vaughan a révélé qu’un nouveau film de Kingsman était prêt et que les caméras tourneraient à la fin de l’année prochaine.

Lire la suite





A propos de l’auteur