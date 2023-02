Le frère cadet de Hayden Panettiere, Jansen, 28 ans, est décédé

célébrités

Le frère cadet de Hayden Panettiere, Jansen, est décédé le week-end dernier dans sa résidence de New York et les raisons de ce dénouement sont encore inconnues.

©GettyHayden et son frère

Jansen Panettièrefrère cadet de la star bien connue de Héros, Hayden, est décédé ce week-end dans sa résidence de New York alors qu’ils ont pu le découvrir par différents médias. Une source proche de la famille a confirmé le dénouement tragique et a déclaré qu’il n’y avait aucun soupçon de situation hors la loi concernant la mort de l’homme de 28 ans.

Jansen, le cadet de 5 ans de Hayden, a fait irruption sur la scène au début des années 2000, travaillant sur des projets comme Même Stevens, les indices de Blue, les robots et L’ère glaciaire : la fusion. Il a également eu un rôle récurrent en tant que Truman X sur Les X de Nickelodéon. Le jeune homme travaillait avec sa sœur dans Croisière Tigre de 2004 et Bandes de course 2005. Ils étaient très proches.

Une issue tragique pour le jeune Jansen Panettiere

Le parcours professionnel de Jansen Panettière l’a amené à jouer dans différents projets à la fois dans Disney Channel comme dans Nickelodéon. Il a déjà été mis en lumière avec une nomination au Young Artist Award en 2008 pour son travail sur Le dernier jour de l’été. Il avait beaucoup devant lui dans sa carrière au moment de sa mort inattendue.

Jansen a continué à jouer tout au long des années 2010 en travaillant sur des émissions comme Crimes majeurs et les morts-vivants. Il était également lié à 5 autres projets au moment de sa mort, ce qui nous porte à croire que cet événement tragique a pris par surprise tous ceux qui connaissaient l’acteur de 28 ans, bien qu’il y aura plus d’informations sur la cause du décès. au fil du temps. .

Hayden Panettière est une actrice de 33 ans reconnue dans l’industrie cinématographique hollywoodienne pour son travail dans la série Héros; Nashville et les films Je t’aime, Beth Cooper; la franchise Crier; Victoires volées 3 et éduquer Hélène. Elle est un visage familier dans le monde du divertissement et, comme on a pu le voir sur les réseaux sociaux, elle était proche de son frère Jansen.

