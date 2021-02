Le FPS Cel-Shaded RICO London regarde SUPERHOT sur PS5, PS4

Avez-vous été déçu par le remake critique de XIII de l’année dernière? RICO London, un prochain jeu de tir à la première personne cel-shaded de Numskull Games et Ground Shatter pourrait bien combler l’écart. Sortie prévue en juin sur PlayStation 5 et PlayStation 4, le jeu se déroulant dans la capitale anglaise avant le millénaire, le soir du Nouvel An en 1999.

«Alors que tout le monde se prépare à faire la fête, la police métropolitaine fait des heures supplémentaires», lit-on dans le texte officiel. «L’inspecteur-détective Redfern se retrouve sur les lieux d’un commerce d’armes naissant au pied d’une tour de grande hauteur. Sans la permission de son supérieur ou le soutien de son remplaçant, Redfern se prépare à lancer le nouveau millénaire en grand.

Il est présenté comme un jeu de tir coopératif, mais vous pourrez jouer en solo si vous préférez. À en juger par la bande-annonce, manipuler le temps est une fonctionnalité importante, car vous utilisez le ralenti pour prendre le dessus sur vos adversaires. Vous pourrez également personnaliser votre chargement avec différentes armes et avantages. La bande-annonce intégrée ci-dessus devrait vous donner une idée approximative de ce à quoi vous attendre.